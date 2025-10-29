Pięciu rund potrzebował Ołeksandr Usyk aby znokautować w lipcu w walce o pasy mistrzowskie federacji WBC, WBO, WBA i IBF Daniela Dubois. Ukrainiec postrzegany był za murowanego faworyta i szybko udowodnił swoją wyższość nad dużo młodszym Brytyjczykiem.

Tym samym 38-latek został niekwestionowanym mistrzem świata i pozostaje niepokonany. A jako że nieuchronnie zbliża się koniec jego kariery, taki stan rzeczy może się już utrzymać.

Usyk "zmuszony" do walki a Fabio Wardleyem? Były promotor jest przeciwny

Tuż po walce wypłynęła informacja, że Usyk może stracić pas mistrzowski federacji WBO. No chyba że podejmie się walki z Josephem Parkerem. Od tamtej pory doszło jednak do zwrotu akcji - Parker został pokonany przez Fabio Wardleya i to on jawi się, jako najbliższy rywal ukraińskiego mistrza.

Przeciwny tej walce jest były promotor Usyka - Ołeksandr Krasyuk. Wolałby uniknąć ewentualnej porażki 38-latka, dlatego radzi mu zakończenie kariery.

Otwarcie wyrażam swoje stanowisko - chcę, żeby Usyk jak najszybciej przeszedł na emeryturę. Byłem nawet przeciwny jego walce z Dubois. Przynajmniej w tym tkwił jakiś sens - mógł zostać niekwestionowanym mistrzem świata po raz trzeci

- Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego miałby walczyć z Wardleyem? Jestem przeciw. Szanuję go, to świetny facet, ale z perspektywy Usyka to nie ma sensu - dodał stanowczo.

Walka Usyk - Wardley już rozstrzygnięta? Były sparingpartner Ukraińca nie ma wątpliwości

Chociaż wciąż nie ma jeszcze terminu, walka Usyk vs Wardley już została rozstrzygnięta, przed czasem. Tak wynika przynajmniej ze słów byłego sparingpartnera mistrza świata z Ukrainy - Davida Allena.

- Nie lekceważcie Wardleya - jest w genialnej formie, silny i dysponujący potężnym ciosem. Fabio zawsze szuka okazji, żeby odpowiednio uderzyć, więc jest za wcześnie, żeby go skreślać - zaapelował Allen.

30-latek wcześniej nie doceniał Brytyjczyka, który wyszedł zwycięsko ze starcia z Josephem Parkerem. Mimo to nie wyobraża sobie scenariusza, wedle którego to Usyk miałby przegrać.

Muszę przyznać, że wcześniej się myliłem. Byłem przekonany, że Parker go pokona. Ale Fabio udowodnił, że byłem w błędzie. On z każdą walką robi postępy i jest coraz silniejszy. Mimo to nie sądzę, żeby pokonał Usyka. Nie wyobrażam sobie, żeby zbliżył się do jego poziomu

Promotor Fabio Wardleya, Frank Warren w rozmowie z mediami wyznał, że do hitowego starcia może dojść a marcu. Kibice czekają zatem na oficjalne zakontraktowanie i potwierdzenie walki.

