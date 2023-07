To spore zaskoczenie, ale już nie takie "akcje" i zwroty akcji miały miejsce w boksie zawodowym.

Jeszcze niedawno wiele wskazywało na to, że Różański, posiadacz pasa kategorii bridger , jednak będzie musiał stoczyć obowiązkową obronę wywalczonego w kwietniu tego roku trofeum. Przypomnijmy, że na ringu w podrzeszowskiej Jasionce lokalny bohater zdemolował Alena Babicia. Polak w stylu łowcy nokautów rzucił się na nieco faworyzowanego rywala i zdemolował Chorwata już w pierwszej rundzie .

Łukasz Różański kontra Badou Jack? Rywal wysłał komunikat

Doszło jednak do sytuacji, która zdarza się w tym sporcie, a uwiarygodniły ją słowa promotora Kevina Lereny (29-2, 14 KO), który właśnie miał być tym obowiązkowym pretendentem. Rodney Berman, bo o nim mowa, powiedział, że jego podopieczny zaczeka dłużej na swoją kolejkę, umożliwiając Różańskiemu pojedynek z Badou Jackiem, a wszystko to za cenę bonusowej gaży. Pewnie bardzo atrakcyjnej, skoro doszło do takiego ukłonu ze strony zawodnika z RPA i jego teamu.