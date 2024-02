Kacper Meyna "odleciał" Adamowi Kownackiemu. Wszystko za sprawą Bryanta Jenningsa

Kacper Meyna wyjawił swoją gażę za walkę z Kownackim. Bonus dla Jenningsa

- Właśnie na razie wszystko jest okay. Cały czas myślę o Adamie Kownackim i tej walce, ale to mnie nie deprymuje. Głowa i psychika dają radę. Mentalnie mocno uwierzyłem w siebie także dzięki Jenningsowi, bardzo podniósł moją wartość. Nigdy nie miałem możliwości konfrontowania się z takimi topowymi zawodnikami. Kiedyś sparowałem z Anglikiem Nathanem Gormanem, ale on jest słabszy o klasę od Bryanta. Inni chłopaki byli dla mnie taką rozgrzeweczką, a jak już wchodził między liny Jennings, to miałem kupę roboty. Musiałem być czujny od pierwszej do ostatniej sekundy. Taki zawodnik od razu włącza twoje myślenie, musisz być bardzo skupiony. To bardzo przyzwyczajało mnie do walki z Adamem Kownackim - opowiada Interii rodak, któremu w początkowym okresie sparingów pomagał m.in. Jacek Gałązka. Ale później sprawdzał się już tylko - co drugi dzień - właśnie na tle pogromcy Szpilki.