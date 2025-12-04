Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ołeksandr Usyk to zdecydowanie największa gwiazda światowego boksu. Ukrainiec często wspomina o końcu kariery. Tym razem w wywiadzie dla "Boxing Scene" zaczął opowiadać o... śmierci. 38-latek przyznał, że za kilka dni będzie się modlił za swojego potencjalnego rywala.

Ołeksandr Usyk w ostatnim czasie przebywał w Bangkoku, gdzie odbyła się coroczna konwencja federacja WBC. Ukraiński mistrz wagi ciężkiej udzielił kilku wywiadów na temat swojej przyszłości, a także sytuacji wojennej w swoim kraju. Wspomniał m.in., dlaczego nie poszedł walczyć na front.

38-latek wyznał, że chciałby w najbliższym czasie zmierzyć się z Deontayem Wilderem. Amerykanin najlepsze czasy ma już za sobą, ale jeszcze kilka lat temu był czołowym pięściarzem, a trylogia z Tysonem Furym przeszła do historii boksu. - Chcę pojedynku z Deontayem Wilderem. Myślę, że to będzie interesujące. Wilder to były mistrz świata, bardzo znany i silny facet. Jeden z największych zawodników wagi ciężkiej ostatnich 10 lat. Rozmawiałem z moim zespołem i powiedziałem, że jest pierwszym wyborem - ujawnił 38-latek w rozmowie z "Boxing King Media".

Usyk nie ma wątpliwości. Tak widzi walkę Joshua - Paul

Zanim jednak dojdzie do walki Usyk - Fury to kibice boksu emocjonować się będą pojedynkiem Anthony Joshua - Jake Paul. Odbędzie się on 19 grudnia w Miami. Brytyjczyk to dwukrotny mistrz świata wagi ciężkiej, a Paul to youtuber, który od kilku lat próbuje swoich sił w sporcie. Amerykanin ma bilans 12-1, a najwięcej szumu zrobił wokół swojej walki z 58-letnim Mike'em Tysonem.

Swoje zdanie na temat tego pojedynku Joshua - Paul ma oczywiście ukraiński czempion wagi ciężkiej.

Jeśli Joshua zechce, to zabije tego gościa. Po pierwsze, Anthony jest mistrzem olimpijskim. Jake Paul jest sportowcem, youtuberem, showmanem. Joshua jest jak Rolls-Royce, Jake jak Fiat. Taka jest po prostu prawda 
powiedział Usyk w wywiadzie dla "Boxing Scene".

Ukrainiec jest świadomy, że ta walka ma wygenerować jak najwięcej pieniędzy. Przy okazji wywiadu zdobył się też na szczere wyznanie na temat przyszłości. - Będę się modlił za Jake'a Paula. Bo chcę walczyć z nim w oktagonie - wypalił. To nie pierwszy raz, kiedy Ukrainiec zapowiada, że chce spróbować swoich sił w MMA.

