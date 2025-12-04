Ołeksandr Usyk w ostatnim czasie przebywał w Bangkoku, gdzie odbyła się coroczna konwencja federacja WBC. Ukraiński mistrz wagi ciężkiej udzielił kilku wywiadów na temat swojej przyszłości, a także sytuacji wojennej w swoim kraju. Wspomniał m.in., dlaczego nie poszedł walczyć na front.

38-latek wyznał, że chciałby w najbliższym czasie zmierzyć się z Deontayem Wilderem. Amerykanin najlepsze czasy ma już za sobą, ale jeszcze kilka lat temu był czołowym pięściarzem, a trylogia z Tysonem Furym przeszła do historii boksu. - Chcę pojedynku z Deontayem Wilderem. Myślę, że to będzie interesujące. Wilder to były mistrz świata, bardzo znany i silny facet. Jeden z największych zawodników wagi ciężkiej ostatnich 10 lat. Rozmawiałem z moim zespołem i powiedziałem, że jest pierwszym wyborem - ujawnił 38-latek w rozmowie z "Boxing King Media".

Usyk nie ma wątpliwości. Tak widzi walkę Joshua - Paul

Zanim jednak dojdzie do walki Usyk - Fury to kibice boksu emocjonować się będą pojedynkiem Anthony Joshua - Jake Paul. Odbędzie się on 19 grudnia w Miami. Brytyjczyk to dwukrotny mistrz świata wagi ciężkiej, a Paul to youtuber, który od kilku lat próbuje swoich sił w sporcie. Amerykanin ma bilans 12-1, a najwięcej szumu zrobił wokół swojej walki z 58-letnim Mike'em Tysonem.

Swoje zdanie na temat tego pojedynku Joshua - Paul ma oczywiście ukraiński czempion wagi ciężkiej.

Jeśli Joshua zechce, to zabije tego gościa. Po pierwsze, Anthony jest mistrzem olimpijskim. Jake Paul jest sportowcem, youtuberem, showmanem. Joshua jest jak Rolls-Royce, Jake jak Fiat. Taka jest po prostu prawda

Ukrainiec jest świadomy, że ta walka ma wygenerować jak najwięcej pieniędzy. Przy okazji wywiadu zdobył się też na szczere wyznanie na temat przyszłości. - Będę się modlił za Jake'a Paula. Bo chcę walczyć z nim w oktagonie - wypalił. To nie pierwszy raz, kiedy Ukrainiec zapowiada, że chce spróbować swoich sił w MMA.

