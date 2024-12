Hit z Andrzejem Gołotą. Decyzja zapadła. Organizatorzy ogłosili szczegóły

Andrzej Gołota już oficjalnie potwierdzony. Legenda złożyła podpis na rękawicy

W halach Wisły Kraków objawiały się talenty wielu czołowych polskich pięściarzy, którzy notowali świetne wyniki we boksie olimpijskim, a następnie z powodzeniem walczyli na ringach zawodowych. Przede wszystkim należy wymienić Tomasza Adamka , który w 1993 roku zdobył tytułową "Złotą Rękawicę Wisły". Każdy dzień zawodów będzie odbywał się w głównej hali.

W tym roku ten trzydniowy turniej (12-14 grudnia) będzie miał wyjątkowych patronów sportowych. Rękawicę podjęli Andrzej Gołota, czyli nieprzerwanie najpopularniejszy polski pięściarz bez podziału na kategorie wagowe, a także Wojciech Bartnik . Do czasu igrzysk olimpijskich i sukcesu Julii Szeremety ostatni polski medalista olimpijski. W tej chwili już "tylko" ostatni obecny na podium wśród mężczyzn, a po swój laur w postaci brązu sięgnął w 1992 roku w Barcelonie. Dodajmy, że Gołota także ma na koncie medal olimpijski , brąz wywalczył w Seulu w 1988 roku.

Pewną ciekawostką jest fakt, że według pierwszych przymiarek organizatorów, główną gwiazdą gali, wręczającą własnoręcznie podpisaną "złotą rękawicę", miała być właśnie Julia Szeremeta . Artur Kowalski, syn śp. Teofila Kowalskiego, który nieustannie mocno angażuje się w turniej, powiedział w rozmowie z dziennikarzem Interii, że za ostateczne fiasko nie wini obecnej gwiazdy polskiego boksu . Jak twierdzi, zabrakło płynnej komunikacji, a w związku z tym ostatecznego porozumienia i srebrna medalistka z Paryża zapewne w ogóle nie zamelduje się w Krakowie podczas zaplanowanych na sobotę finałów. Inna sprawa, że sama szykuje się do wyzwania, bo w piątek stoczy pierwszą walkę od czasu finału olimpijskiego. Na gali z cyklu Suzuki Boxing Night w Lublinie zmierzy się z reprezentantką Niemiec Leną Buchner - dwukrotną mistrzynią kraju, brązową medalistką Pucharu Świata i zwyciężczynią turnieju Golden Belt.