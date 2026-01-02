Hit z Ameryki. Polski ciężki wznawia karierę i "sięga" po pas mistrza świata

Są pięściarze, którzy w swojej karierze tylko raz mają szczęście znaleźć się w położeniu, gdy trafia do nich oferta walki o mistrzostwo świata. Tak było w przypadku Adama Kownackiego, gdy otrzymał propozycję od przeżywającego obecnie osobisty dramat Anthony'ego Joshuy, gdy Brytyjczyk był mistrzem świata.

Adam Kownacki powraca. Polak wciąż chce sięgnąć po pas

By zrozumieć ówczesną perspektywę Polaka i jego doradców z 2019 roku, trzeba wrócić do tamtych okoliczności. Joshua był wówczas w absolutnym uderzeniu. Wydawało się, że chwilę wcześniej pokonując Władimira Kliczkę, na długie lata zabetonuje swoją pozycję na szczycie kategorii ciężkiej. Z kolei Kownacki podążał własną ścieżką, która także prowadziła do walki o tytuł. Tymczasem oferta starcia z AJ-em była tą z cyklu "last minute", złożoną z niewielkim wyprzedzeniem przed wielką galą w legendarnej gali Madison Square Garden.

W obozie naszego pięściarza uznano wówczas, że mając tak krótki czas na przygotowania, ryzyko porażki jest zbyt duże, więc lepiej poczekać na lepsze rozdanie. To jednak już nigdy nie nastąpiło, bo krótko potem plany Polaka przekreślił "Nordycki Koszmar", czyli będący już jedną nogą na emeryturze Robert Helenius. Kownacki zapłacił straszną cenę za swój efektowny, ale jednocześnie wyniszczający styl boksowania, w którym najczęściej gardą była jego głowa. "1125 ciosów zadanych przez Arreolę było największą liczbą ciosów zadanych przez zawodnika wagi ciężkiej w 34-letniej historii CompuBox" - do dziś można znaleźć tę notkę, która pokazuje, ile zdrowia kosztował Polaka stoczony we wrześniu 2019 roku pojedynek z Chrisem Arreolą.

Kownackiego definitywnie dobiła ekspresowa porażka przez nokaut z rąk Kacpra Meyny, którą zaznał w zaledwie 45 sekund. W Koszalinie została znokautowana także duma mieszkającego od młodych lat w Ameryce rodaka i po niej, na arenie bokserskiej, zapadł się pod ziemię.

Nigdy jednak nie zakończył kariery, co kazało podejrzewać, że będzie jeszcze próbował. Domysły praktycznie potwierdził w rozmowie z Interią jego brat, a zarazem działający przy boksie menedżer Łukasz Kownacki. A teraz wieści popłynęły prosto ze strony pięściarza, którego wciąż uwiera, że w jednej chwili z zawodnika notowanego w czołówce, po czterech porażkach z rzędu (piąta ma status nieodbytej, bo rywal wpadł na dopingu) zupełnie przestał się liczyć.

- Nowy Rok, nowa misja - obwieścił na swoim koncie w mediach społecznościowych 36-letni "Babyface" (20-4, 15 KO). I, nie pozostawiając żadnych wątpliwości, doprecyzował, że jego plany tyczą się boksu, ale parol zagiął na młodziutką kategorię, która w ostatnich latach stała się domeną Polaków. A jest pomostem między dywizjami ciężką i junior ciężką. W nowej wadze Polak jest szczuplakiem. Obecnie waży "tylko" 102,7 kg (limit wynosi 102 kg).

"2026 rok - idę po tytuł mistrza świata wagi bridger federacji WBC" - napisał Kownacki.

Pełnoprawnym czempionem jest Kevin Lerena, a tytuł w wersji tymczasowej należy do... Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka.

Polsat Sport Polsat Sport

