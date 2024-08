Historyczny triumf i łzy na ringu. Imane Khelif "kontratakuje", wysłała wiadomość po finale

Nie mogło być inaczej - złoty medal w boksie kobiet w kategorii do 66 kilogramów zawisł na szyi Imane Khelif. Algierka nie miała na igrzyskach w Paryżu sobie równych, a finał z Liu Yang był tylko formalnością. Sędziowie punktowali jednogłośnie, a 25-latka sięgnęła po historyczny dla Algierii medal. Po finale w ostrych słowach odniosła się do fali hejtu i zarzutów, z jakimi musiała się zmagać. Wysłała przy tym specjalną wiadomość do prezydenta IBA.