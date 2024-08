Nesthy Petecio o wicemistrzyni olimpijska sprzed trzech lat. Na koncie ma mistrzostwo świata zdobyte w 2019 roku i wicemistrzostwo globu z 2014 roku.



32-latka pochodzi z Santa Cruz z rolniczej rodziny, w której nigdy się nie przelewało. Ona sama jako dziecko ciężko pracowała w gospodarstwie. Kiedyś w rozmowach z mediami wspominała o tym, że sprzedawała obornik jako nawóz, aby mieć z czego żyć.

Nesthy Petecio - kim jest? Pracowała w gospodarstwie. Medal dedykowała społeczności LGBT

Do boksu trafiła, bo poszła na kurs samoobrony. To miała być też odskocznia od szarej codzienności i sposób na wybicie się.

Wybrałam boks, ponieważ mogłam pomóc mojej rodzinie i uczyć się za darmo. W tym sporcie jest dla mnie wiele możliwości. Na początku nie był to mój wybór. To była raczej samoobrona ~ przyznawała w rozmowach.

Szybko dostrzeżono w niej talent. Kiedy była nastolatką, na jednym z turniejów dość niespodziewanie naprzeciwko niej stanął młody chłopak. Pokonała go. Zauważyli to trenerzy i tak trafiła do reprezentacji pięściarskiej na Filipinach.



W 2018 roku Petecio, która jest lesbijką, popadła w depresję. Przyczyniła się do tego porażka w igrzyskach azjatyckich w Dżakarcie, ale również zakończenie związku z partnerką.



Jej powrót do sportu był spektakularny. W 2019 roku została mistrzynią świata. Dwa lata później sięgnęła po srebrny medal olimpijski w Tokio. Dedykowała go społeczności LGBT.

Wzorem dla Petecio, co raczej nie dziwi, jest Manny Pacquiao. To pierwszy mistrz świata w ośmiu kategoriach wagowych. Jego bilans walk na zawodowym ringu, to 62 zwycięstwa (39 przez nokaut), 8 porażek i 2 remisy. Chociaż nigdy nie brał udziału w igrzyskach olimpijskich, był chorążym filipińskiej delegacji podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. To był pierwszy tego typu przypadek.

Petecio w Paryżu spisuje się znakomicie. Podobnie zresztą, jak Szeremeta.

Najtrudniejsza rywalka w życiu Julii Szeremety

Co o Filipince wie nasz sztab?

- Ciężko mi cokolwiek powiedzieć o tej rywalce, bo jej nie śledziłam i nie oglądałam jej walk. Wiem tylko, że jest wicemistrzynią olimpijską i boksuje w pozycji odwrotnej. I tyle (śmiech). Wcześniejszych przeciwniczek nie sprawdzałam i tej pewnie też nie będę. Wchodzę i robię swoje. Pozycja odwrócona to dla mnie żaden problem. Miałam tu już dwie walki z mańkutkami i nie czuję żadnej różnicy - mówiła Szeremeta w rozmowie z Interia Sport.

To będzie najmocniejsza rywalka, z jaką Jula zmierzy się w swoim życiu, ale już jest gotowa na takie wyzwania. Oczywiście, że nie jest faworytką, ale Jula z taką dyspozycją jest w stanie zaskoczyć każdą zawodniczkę na świecie. Szybkościowo przygotowana jest niesamowicie i na tym oprzemy nasz styl. Mamy realne szanse wejść do finału. Nesthy Petecio walczy na dużym pressingu, wyprowadza dużo ciosów, wywiera presję. Musimy być na to przygotowani ~ dodał Tomasz Dylak, trener kobiecej reprezentacji Polski w boksie.

Julia Szeremeta walczy o pierwszy polski finał w boksie od 44 lat

To będzie pierwszy polski półfinał w boksie od 1992 roku, kiedy to Wojciech Bartnik wywalczył w Barcelonie brązowy medal igrzysk. Gdyby Szeremeta awansowała do finału, to byłaby to pierwsza walka w finale przedstawiciela naszego kraju od igrzysk w Moskwie (1980). Wówczas w pojedynku o złoto Paweł Skrzecz przegrał z Jugosłowianinem Slobodanem Kacarem.

W sumie Polska wywalczyła w boksie 43 medale igrzysk olimpijskich. Ten będzie 44. Biało-Czerwoni ośmiokrotnie triumfowali. Dziewięć razy sięgali po srebro i 26 razy po brąz.

Ostatnim polskim mistrzem olimpijskim jest Jerzy Rybicki, który po złoto sięgnął w 1976 roku. Reklama

Półfinał odbędzie się na kortach Rolanda Garrosa. Sceneria będzie zatem niesamowita. W ubiegłym tygodniu po brązowy medal na tych obiektach sięgnęła tenisistka Iga Świątek. Czy młodziutka Szeremeta, która do niedawna nie była znana nawet w Polsce, przebije wynik wielkiej gwiazdy światowego sportu?



