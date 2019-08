Promotor Anthony'ego Joshuy (22-1, 21 KO), Eddie Hearn zapewnia mistrza świata IBF, WBA i WBO wagi ciężkiej Andy'ego Ruiza Juniora (33-1, 22 KO), że podczas rewanżowej walki z AJ'em - 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej - będzie całkowicie bezpieczny. Ruiz Jr i jego ludzie zgłaszali ostatnio sporo wątpliwości dotyczących wyboru tego kraju jako miejsca rewanżu.

- Andy Ruiz będzie najbezpieczniejszą osobą na planecie. Byliśmy w Arabii Saudyjskiej. Mamy wszystko pod całkowitą kontrolą. Rząd i firma Skill Challenge Entertainment chcą, żeby to wydarzenie było absolutnie bezpieczne. Cały świat będzie oglądał drugą walkę Joshuy z Ruizem - powiedział Hearn.



- Wszystko, czego zażyczył sobie team Ruiza, zostało spełnione. Znamy skalę ochrony całej imprezy. Nie chodzi tutaj o to, co Bob Arum wygaduje o Arabii Saudyjskiej. Chodzi o procedurę, która zapewni wszystkim maksymalny komfort. Musicie zrozumieć, że to jest przedsięwzięcie rządowe, impreza rodziny królewskiej. Wszystko będzie totalnie perfekcyjne - dodał Brytyjczyk, który w zeszłym tygodniu skierował do sądu pozew przeciwko Ruizowi, wycofany w momencie, gdy Ruiz zgodził się wreszcie na ''saudyjską'' walkę.



Ociągający się z podpisaniem kontraktu Meksykanin został ostatecznie w dużej mierze zmuszony do zaakceptowania większości warunków strony brytyjskiej, choć zdołał dla siebie wywalczyć m.in. sporą podwyżkę.