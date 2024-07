Głos zabrał już promotor pięściarza. - Tamten facet podszedł do niego i zaczął wypychać pięść, a Derek zrobił to, co zrobił. Był ze swoimi dziećmi. Bronił się, tak to widzę. Rozmawialiśmy, był bardzo rozczarowany, że to wszystko się wydarzyło. Wezwano policję i na tym się skończyło. Nic się nie stało - powiedział Frank Warren w programie talkSPORT Drive, ale oczywiście wolałby, by do takich scen nie dochodziło.

