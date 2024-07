Joshua 21 września spróbuje ponownie zostać mistrzem świata. By to uczynić, musi wygrać z Danielem Dubois, który jest spadkobiercą zwakowanego przez Ołeksandra Usyka pasa federacji IBF . Jeśli wygra, to zapewne poszuka konfrontacji ze zwycięzcą grudniowej walki Usyk - Fury. Jeśli przegra, to być może w ramach odbudowy swojej pozycji skrzyżuje rękawice ze Zhagiem, chociaż pięściarz z "Państwa Środka" zarzuca mu tchórzostwo i prognozuje, że to już nigdy w boksie zawodowym się nie wydarzy.