Gwiazdor wagi ciężkiej znowu w ringu. Przegrał tylko cztery razy

W październiku Deontay Wilder będzie obchodził 40. urodziny. Już dawno wypadł z czołówki królewskiej kategorii, ale wciąż nie chce dać o sobie zapomnieć. Wiosną czeka go kolejny, 49. pojedynek na zawodowych ringach. Przewidywany przez media przeciwnik twierdzi, że to plotki, więc giełda nazwisk wydłużyła się do czterech.