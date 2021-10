W 2018 roku Broner napadł w nocnym klubie w Cleveland na kobietę, która oskarżyła go m.in. o całowanie jej z użyciem przemocy. Broner przyznał się do części zarzutów (przede wszystkim do napaści) - sąd wydał wówczas wyrok w zawieszeniu i nakazał Bronerowi zapłacenie kobiecie ponad 800 tysięcy dolarów i przystąpienie do terapii alkoholowej. "The Problem" nie wywiązał się z tych nakazów i właśnie za to trafia teraz do więzienia.

Ostatnie poważne zwycięstwo Bronera miało miejsce sześć lat temu. W lutym 2021 roku w bezbarwnym stylu wygrał natomiast z Jovaniem Santiago, będą cieniem samego siebie z całkiem niedawnych przecież czasów świetności. Na grudzień wstępnie planowano walkę Amerykanina z Conorem Bennem, ale w tej chwili wydaje się ona niemożliwa. Do niezwykle utalentowanego, ale sprawiającego nieustające problemy poza ringiem Adriena stracili cierpliwość już chyba nawet jego najzagorzalsi kibice.

Reklama