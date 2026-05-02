Gwiazda mówi "nie". Wielkie poruszenie przed walką Joshua kontra Fury

Na takie wieści czekali chyba wszyscy fani boksu. W ostatnich dniach kwietnia magazyn "The Ring" przekazał, że jeszcze w tym roku Tyson Fury i Anthony Joshua staną do walki. Na potwierdzenie medialnych doniesień nie trzeba było długo czekać. Głos w mediach społecznościowych zabrał promotor Turki Alalshikha. "Do moich przyjaciół w Wielkiej Brytanii - dzieje się. Jest podpisane" - ogłosił Saudyjczyk na platformie X.

Jest to niebywała wiadomość, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że pięściarze nigdy wcześniej nie skrzyżowali rękawic, choć rozmowy o ich walce toczyły się od 2018 roku. Dokładna data tegorocznej batalii nie została do tej pory ogłoszona, jednak wiadomo już, że gala miałaby odbyć się na stadionie Wembley w Londynie. Transmisję z walki dwóch ikon wagi ciężkiej ostatniej dekady zapewnić ma platforma streamingowa Netflix.

Wraz z początkiem maja do Polski napłynęły jednak niepokojące doniesienia. Jak przekazał portal "The Sun" oraz BBC, walka dwóch legend pięściarstwa może się nie odbyć. Wszystko przez... Duę Lipę.

Walka Fury kontra Joshua pod znakiem zapytania. Wszystko przez... Duę Lipę

Eddie Hearn, promotor Anthony'ego Joshuy, ujawnił mediom, że Netflix postawił kilka warunków w związku z nadchodzącą walką. Transmisja miałaby być dostępna na platformie jedynie w przypadku, gdyby gala odbywała się w Londynie, a na scenie wystąpiłaby Dua Lipa. Turki Alashikh miał na ten temat rozmawiać z artystką, ta jednak rzekomo nie wyraziła zgody na show podczas gali bokserskiej.

"To nie jest prośba ani od zawodnika, ani ode mnie.Turki mówi, że jeśli Netflix zechce to zrobić, musi on być w Londynie, a Dua Lipa musi wystąpić. To już kwestia Turkiego Alalshikha" - wyjawił Hearn (cytat za "The Sun").

Rozmowy na temat nadchodzącej walki Joshuy i Fury'ego trwają, a tymczasem 36-latek przygotowuje się do powrotu na ring po tragicznym wypadku w Nigerii, w którym zginęło dwóch jego przyjaciół i współpracowników. Brytyjczyk na wejść na ring w lipcu, by zmierzyć się w walce towarzyskiej z Kristianem Prengą w Albanii.

Anthony Joshua

Tyson Fury

Dua Lipa

