Gwiazda boksu Ebanie Bridges zachwyca nie tylko talentem, ale również urodą. "Blonde Bomber" była pierwszą pięściarką, która założyła profil na platformie OnlyFans. To właśnie działalność w sieci pozwala utytułowanej sportsmence zarabiać na życie. Podczas rozmowy z portalem “The Daily Telegraph Australia” kobieta wyznała, że dostała 460 tys. dolarów australijskich tylko za to, że dołączyła do społeczności.