Dla Wołczeckiego znalazło się miejsce na karcie wstępnej, na której stoczył czwarty w kolejności pojedynek. Co więcej, to właśnie na walce Polaka pojawili się pierwsi kibice, a fakt, że jest sportowcem z Dolnego Śląska, dodatkowo sprawił, że miał za sobą grupki głośno dopingujących go kibiców .

Rafał Wołczecki usłyszał: "Słuchaj, wychodzisz do ringu za pięć minut"

- Akurat mnie przydarzyła się ta niekomfortowa sytuacja. Nagle wpadli do mnie do szatni i zakomunikowali: "słuchaj, wychodzisz do ringu za pięć minut". W tym momencie siedziałem i tejpowałem ręce, z czym w dodatku chwilę wcześniej było coś nie tak. Sędzia przyszedł i trzeba było coś poprawić. Nie miałem na to żadnego wpływu, czasami tak się zdarza i jakoś trzeba sobie z tym poradzić. Co mi zostało? Uderzyłem z dwa-trzy razy w tarczę i nie było szans rozgrzać się tak, jak robię to zawsze - wyjaśniał dziennikarzowi Interii Wołczecki.