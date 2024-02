Przeglądając fora internetowe można zauważyć, że fani wcześniej mniej doceniali możliwości Adamka, który w wieku ponad 47 lat - po niespełna 5,5-rocznej emeryturze, postanowił wrócić na bokserski pojedynek z Mamedem Chalidowem . Walkę jednak nietypową, bo choć ma być rozgrywana na regułach boksu, to miejscem starcia będzie arena do MMA, czyli oktagon, powszechnie zwany klatką.

Ważna zmiana ws. walki Adamka z Chalidowem. Z czego to się wzięło?

Tu od razu warto zauważyć, że w ostatnich godzinach na tym tle wybuchło niemałe zamieszanie , gdy okazało się - co do mikrofonu "WP" zakomunikował reprezentujący Adamka Mateusz Borek, że w gronie sędziowskim ma nie być żadnego fachowca stricte od boksu, ale rozjemcy z kick-boxingu i MMA. Decyzję Polskiej Unii Boksu, która nie wyraziła zgody, by jej przedstawiciel przyjął propozycję KSW, potwierdził w rozmowie z Interią jej szef Jarosław Kołkowski, przedstawiając garść szczegółów .

- Po pierwsze my nie sankcjonujemy tej walki, o co przede wszystkim nikt się do nas nie zgłosił, żaden podmiot. Gdybyśmy sankcjonowali tę walkę, wówczas panowie musieliby wykonać wszystkie badania celem wyrobienia naszych licencji. I dopiero te badania wskazywałyby na to, czy oni w tym wieku są jeszcze w ogóle zdolni do walki. A drugi powód jest związany właśnie z tą klatką i dla mnie nieokreślonymi zasadami. W tej sytuacji, gdyby Robert Gortat sędziował tę walkę, w następstwie mógłby stracić licencję sędziego Europejskiej Unii Boksu. Chciałbym jednak wyraźnie zaznaczyć, aby nie było wątpliwości, tutaj nie chodzi o jakąkolwiek niechęć z naszej strony do KSW, czy któregokolwiek z organizatorów. Nie, tutaj powodem są wyłącznie regulaminowe przyczynki, nic więcej - wyłuskał w rozmowie z nami Kołkowski.