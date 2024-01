Dla zawodnika grupy Knockout Promotions miał to być pierwszy pojedynek od pamiętnej gali, która odbyła się 26 sierpnia we Wrocławiu. To wtedy na wielkiej gali, gdzie walkę wieczoru toczył jeden z dwóch mistrzów świata w wadze ciężkiej Ołeksandr Usyk (pokonał przed czasem Daniela Duboisa) , pięściarz urodzony w Ukrainie, ale boksujący także pod polską flagą, został pokonany przez reprezentującego Francję Anauela Ngamissengue'a .