Grzmią o końcu kariery Joshuy po brutalnym nokaucie. Promotor ujawnia: Jest specjalna klauzula

Andy Ruiz junior, Ołeksandr Usyk (dwukrotnie) i Daniel Dubois - oto lista pogromców Anthony'ego Joshuy na zawodowych ringach. Z Meksykaninem przegrywał w 2019 r., z Ukraińcem w 2021 i 2022 r., a ze swoim rodakiem w sobotni wieczór na wypełnionym po brzegi stadionie Wembley. Większa część publiczności była za zawodnikiem z Watfordu, ale nie uchroniło go to przed czterema knockdownami. Po ostatnim z nich 34-latek nie był już w stanie wstać i uciekła mu szansa na przejęcie pasa federacji IBF w wadze ciężkiej.

Nie zakończy on jednak kariery. Potwierdził to jego promotor Eddie Hearn w rozmowie z DAZN. Jak się okazuje, w umowie pomiędzy jego obozem a Danielem Dubois zawarto klauzulę rewanżu. Rzadko się zdarza, by była ona po stronie pretendenta do tytułu, a nie mistrza, ale w tej walce to "AJ" był negocjacyjną stroną "A" i dyktował warunki kontraktu jako ten bardziej medialny z pięściarzy. Świadczy o tym zwłaszcza fakt, że otrzyma 60 procent przychodów ze sprzedaży licencji pay-per-view, a Dubois jako czempion tylko 40.