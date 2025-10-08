Mistrzostwa Europy w Ostrawie rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu, na wtorek i środę zaplanowano spotkania półfinałowe. Polscy pięściarze już w niedzielę zapewnili sobie co najmniej osiem medali, we wtorek pierwsze dwie z czterech okazji wykorzystali. Do finałów awansowali Zuzanna Gołębiewska i Kajetan Bajzert.

Zostały jeszcze cztery, na środę zaplanowano potyczki trzech pań: Nadii Formeli (kategoria 51 kg) i Oliwii Rutkowskiej (+80 kg) w sesji popołudniowej oraz Oliwii Wasiakowskiej (57 kg) i Fabiana Urbańskiego (80 kg) w sesji wieczornej.

Po dwóch pierwszych nastroje w polskiej ekipie nie były z byt wesołe, choć pewnie trenerzy zdawali sobie sprawę z tego, jak niewielkie szanse ma zwłaszcza Rutkowska.

Mistrzostwa Europy juniorów w boksie. Dwie polskie szanse na finały. A w drugim narożniku... mistrzyni Europy, później też i świata

Jako pierwsza w ringu pojawiła się jednak Formela, walczyła z Ukrainką Taisiją Pokusai. W kategorii kadetek zawodniczka ze Szczecina w przeszłości wywalczyła dwa brązowe medale mistrzostw Europy, ale tu jednak zmagała się z mistrzynią kontynentu.

I tę wyższość Ukrainki było widać już w ostatniej rundzie, pewna swego poszła do narożnika. A sędziowie tylko potwierdzili to, co ona sama czuła.

Rutkowska zaś dopiero zaczynała rywalizację, do najcięższej kategorii +80 kg zgłosiło się niewiele zawodniczek. A Polka od razu musiała się mierzyć z potężną, znacznie wyższą i szerszą Havvanur Kethudą z Turcji. To zaś mistrzyni świata z zeszłego roku z Budvy, wtedy rozbiła w pierwszej walce naszą Sandrę van der Zanden, aktualną młodzieżową już wicemistrzynię Polski. A później w taki sam sposób wygrała dwie kolejne walki, jedynie Uzbeczka w finale dotrwała do drugiej rundy. A mówimy o zawodniczce, która broniła złota...

Teraz też Turczynka od razu ruszyła do frontalnego ataku, Rutkowska momentalnie zderzyła się z jej lewymi i prawymi prostymi. Już w 14. sekundzie arbiter ringowa przeszłą do liczenia. Wznowiła walkę, ale Polka nie skracała dystansu, cofała się, a Kethuda uznała, że czas kończyć. Młóciła "cepami" przed siebie, zepchnęła Polkę na liny. A to spowodowało szybką reakcję pani arbiter, po 39 sekundach nastąpił koniec.

Zostały więc jeszcze szanse Wasiakowskiej i Urbańskiego, jeszcze w środę.

Julia Szeremeta wraz ze sztabem trenerskim. Kamil Gorząd (z prawej) prowadzi kadrę juniorek Iwanczuk/Sport/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Julia Szeremeta: Wsparcie stypendialne, zwłaszcza młodego zawodnika, trzyma go przy sporcie Polsat Sport