Gorzkie słowa Usyka. Wypalił przed walką na Wembley. "To zły człowiek"

Lipcowa konfrontacja obywatela naszych wschodnich sąsiadów z Danielem Dubois zapowiada się szalenie ciekawie . Jeśli wierzyć ostatnim słowom Ukraińca, będzie to jego przedostatnia zawodowa walka. I zarazem wyjątkowa, bo triumf pozwoli mu na zgarnięcie wszystkich pasów królewskiej kategorii. Na wydarzenie nie ma już biletów, Wembley wypełni się do ostatniego miejsca. Obaj panowie skupiają się teraz na ostatnich treningach oraz podgrzewaniu atmosfery przed długo wyczekiwanym starciem.

Zdecydowanie więcej można przeczytać o Ołeksandrze Usyku. Niedawno do kolejnego pojedynku namawiał go Tyson Fury. Dodatkowo gwiazdor z Symferopolu dorzucił trzy grosze na temat sportowej przyszłości. "Czemu wciąż jestem w boksie? Ponieważ Bóg dał mi taką szansę, a ja z niej korzystam. Kocham boks, ciężki trening, a moim celem jest zostanie po raz trzeci bezdyskusyjnym mistrzem świata. Przede mną dwie ostatnie walki w karierze, ta najbliższa w następną sobotę, a potem jeszcze jedna . Z kim? Nie wiem, poczekajmy aż zakończy się ta z Dubois" - wyznał przed kamerami DAZN, cytowany przez "Bokser.org".

Na wspomnianej wyżej platformie Ukrainiec wrócił także do walki z 2017 roku, gdy jeszcze rywalizował w innej kategorii wagowej. Wówczas w Niemczech skonfrontował się Marco Huckiem. Ulubieniec miejscowej publiczności podpadł swoim zachowaniem Ołeksandrowi Usykowi tak bardzo, że 38-latek do dziś czuje sporą zadrę. Wskazuje na to jego niedawna wypowiedź. "On jest złym człowiekiem. Mówił złe słowa między innymi o mojej matce. To jest złe" - oznajmił bohater zbliżającej się gali na Wembley (cytat za: Talk Sport).