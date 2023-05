Gorzka porażka Polaka w walce wieczoru. Został pokonany pierwszy raz w karierze

Polak miał w marcu walczyć z innym Anglikiem - Callumem Smithem, pretendentem do tytułu federacji WBC, ale ten w ostatniej chwili się wycofał, jako powód podając kontuzję. Nie trzeba było długo czekać na kolejną propozycję pojedynku.

Buatsi to obowiązkowy pretendent do pasa WBA wagi półciężkiej. Z kolei Stępień jest notowany w dwóch zestawieniach: na szóstym miejscu w rankingu IBF i na 13. w rankingu WBA. Przed starciem Brytyjczyk był ogromnym faworytem i według ekspertów miał przejechać się po Biało-Czerwonym. Polak wiedział jednak, że gdy sprawi niespodziankę otworzą mu się drzwi do bokserskiego raju o wielkie pasy i pieniądze.