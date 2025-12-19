- W październiku mieliśmy mieć spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim, bo chciał Usyka poznać i z nim potrenować. Jednak doradcy prezydenta zmienili zdanie i ostatecznie to nie wyszło, bo w polskich mediach zaczęły latać artykuły na temat tego, że Ołeksandr wspiera odbudowę muzeum banderowców. Za tym poszła lawina i politycznie trochę się popieprzyło. Ostatecznie otoczenie prezydenta zadecydowało, że jest to sprawa polityczna i wizerunkowo nie będzie to dobry moment dla prezydenta, żeby się z nim spotkać i sprawa ucichła - przekazała Interii osoba z otoczenia Ołeksandra Usyka.

Ukraińcy o niedoszłym spotkaniu Usyka z prezydentem Nawrockim

Rozmówca doprecyzował, że z zaproponowanych dat najbliżej było do spotkania w dniu 23 października tego roku. Miejscem wydarzenia miała być Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

- Chcieliśmy pokazać prezydentowi nasze nowe laboratorium badawcze, zbudowane przez dr Jakuba Chyckiego, jak wyglądają pourazowe badania zawodników. Przy okazji pokazania tego nowoczesnego centrum, unikalnego na skalę europejską, miało dojść do treningu i zabawowego sparingu, żeby pokazać prezydentowi parę sztuczek - dodał nasz rozmówca.

Informacje w tym temacie, lotem błyskawicy, obiegły media w Ukrainie, a tekst Interii jest cytowany w wielu tamtejszych portalach.

"W publikacji zauważono, że Roman Szuchewycz był kluczową postacią ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego XX wieku i przywódcą UPA w latach 40. XX wieku. Temat ten jest dość drażliwy dla polskiego społeczeństwa" - zaznacza sport.unian.ua.

"Roman Szuchewycz jest w Polsce uważany za postać kojarzoną ze zbrodniami na ludności polskiej w czasie II wojny światowej, a jego nazwisko budzi skrajnie negatywne reakcje" - potwierdza obozrevatel.com. Dodając, że odpowiedź kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego była wymijająca. "Kancelaria odmówiła potwierdzenia lub zaprzeczenia samemu faktowi przygotowania spotkania. W oficjalnej odpowiedzi przesłanej redakcji stwierdzono, że administracja głowy państwa 'nie komentuje nieoficjalnych doniesień medialnych' i nie udziela informacji o ewentualnych planach, rozważanych spotkaniach ani zamiarach, które nie zostały udokumentowane i nie były faktem dokonanym".

Spotkanie Usyka z córką Szuchewycza. Prezenty dla mistrza

Oboz.ua akcentuje coś jeszcze. Mianowicie, sięgając do swojego tekstu sprzed roku, zwrócił uwagę, że już wtedy Usyk miał bliskie spotkanie z rodziną ukraińskiego nacjonalisty, odpowiedzialnego za zbrodnie przeciwko ludzkości. "Usyk otrzymał od Marii Szuchewycz, córki dowódcy UPA Romana Szuchewycza, haftowaną koszulę. Dodatkowo bokser został obdarowany czapką Symona Petlury, którą Roman Szuchewycz przedstawia na wielu portretach".

Komentarz Usyka był następujący: "Pani Mario, dziękuję za tak cenny prezent dla mnie. Będę nosił tę haftowaną koszulę. Dziękuję bardzo".

Z kolei glavcom.ua przypomina, że to nie pierwsza sytuacja, gdy o Usyku zrobiło się w Polsce głośno nie z powodu czysto sportowego. "W zeszłym roku ukraiński bokser Ołeksandr Usyk został zatrzymany przez policję na lotnisku w Krakowie" - napisano, przy okazji cytując wypowiedź promotora Andrzeja Wasilewskiego. Interia także obszernie zajmowała się tym tematem, pozyskując informacje prosto ze źródła.

Artur Gac

