Gorąco wokół Imane Khelif. Rywalka reaguje po klęsce. Jednym zdaniem

Przed Imane Khelif już tylko jedna walka podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich. We wtorek Algierka nie dała szans swojej rywalce z Tajlandii i po jednogłośnej decyzji sędziów awansowała do finału.

Kontrowersyjna Khelif znów zatriumfowała

O żadnej bokserce nie mówi się w ostatnich dniach tyle, co o Imane Khelif. Reprezentantka Algierii została zdyskwalifikowana z mistrzostw świata za zbyt wysoki poziom testosteronu, co jednak nie przeszkodziło jej we wzięciu udziału w igrzyskach olimpijskich. Jeszcze głośniej zrobiło się po pierwszej walce 25-latki. Angela Carini poddała walkę, a po niej przyznała, że nigdy wcześniej nie otrzymała tak silnego ciosu, jak od Khelif. To, rzecz jasna, poniosło się szerokim echem, a obserwatorzy z całego świata zaczęli kwestionować płeć Algierki.