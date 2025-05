Kinga Krówka wprost przed walką o finał. Na tapet wzięta Imane Khelif

" To nie jest w porządku " - zdążyła jeszcze powiedzieć Carini, zanim podczas ogłoszenia werdyktu w górę powędrowała ręka Khelif. Sprawa szybko zyskała polityczną rangę, bo zdecydowanie wypowiedziała się choćby premierka Włoch Giorgia Meloni . - Ważne jest, aby móc konkurować na równych zasadach, a z mojego punktu widzenia nie była to wyrównana walka - powiedziała pani polityk.

Bardzo chcę dostać się do finału. Włoszka Carini to olimpijska z Paryża, gdzie przegrała z przyszłą mistrzynią. Zdaję sobie sprawę, że w półfinale czeka mnie ogromne wyzwanie

Wracając do paryskiej historii, Krówka doskonale pamięta wydarzenia, jakie rozegrały się w ringu z udziałem Carini. - Dobrze to pamiętam, bardzo szybko zrezygnowała, był wokół tego bardzo wielki boom. Ona zaplanowała to chyba dużo wcześniej, bo nawet się nie rozgrzewała, tylko wyszła tak do ringu, a następnie odpuściła - przedstawia swoje odczucia nasza nastolatka.