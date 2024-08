Gorąco przed galą Fame MMA. Rywal uderza w Tomasza Adamka. "Hipokryzja"

Tomasz Adamek w lutym stoczył swoją pierwszą walkę bokserską w oktagonie. Na gali XTB KSW Epic zmierzył się wówczas z Mamed Chalidowem w walce wieczoru i odnotował triumf po tym, jak jego rywal doznał kontuzji ręki. Jeszcze tego samego dnia "Góral" zapowiedział, że jeszcze w tym roku zaliczy kolejny występ w klatce, tym razem jako zawodnik Fame MMA. Freak fightowy debiut pochodzący z Żywca gwiazdor zaliczył w maju podczas gali Fame 21: Pretendent i jednogłośną decyzją sędziów wygrał pojedynek z Patrykiem Bandurskim. Reklama

Tomasz Adamek zawalczy z Kasjuszem Życińskim. Rywal "zaatakował" go przed galą

47-latek nie miał zamiaru zatrzymywać się na dwóch walkach w jednym roku. Wkrótce potem ogłoszono, że wystąpi on również na sierpniowej gali Fame MMA i spróbuje swoich sił przeciwko Kasjuszowi "Don Kasjo" Życińskiemu. W poniedziałek 26 sierpnia odbyła się druga konferencja prasowa poprzedzająca sobotnią galę Fame 22: Ultimate. Podczas formatu doszło do mocnego spięcia pomiędzy Życińskim a Adamkiem. "Don Kasjo" bowiem wbił szpileczkę rywalowi, uszczypliwie komentując wybór piosenki, do której ten zamierza wyjść do oktagonu.

"Ta jego piosenka to w ogóle, brzmi patriotycznie, ale w ogóle nie jest związana z nim. 'Pamiętaj skąd tutaj przybyłeś, pamiętaj gdzie się urodziłeś'. No ale na pytanie Polska czy USA odpowiada USA, tutaj rodziny nie odwiedza, więc on zapomniał dawno o Polsce. Więc o to chodzi. Wychodzi do ładnej piosenki, bo ona jest ładna, a nie ma nic związanego z Polską, więc trochę taka hipokryzja" - stwierdził Życiński.

"Don Kasjo" wiedział, że ta uwaga mocno zaboli Adamka. "Góral" bowiem, choć urodził się w Polsce, wiele lat swojego życia spędził za oceanem, a dokładniej w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam dorastały jego córki, Roksana i Weronika. Tam też Adamek po raz pierwszy został dziadkiem. Nie tak dawno jedna z jego pociech ujawniła, że ich rodzina wkrótce znów się powiększy . Wiele wskazuje na to, że i to dziecko przyjdzie na świat właśnie w Ameryce Północnej. Reklama

