Afera za kulisami po walce Tomasza Adamka i Kasjusza Życińskiego. Gwiazdor Fame MMA wdał się w ostrą dyskusję z Mateuszem Borkiem

"Kasjo, ale przecież ty się znasz na boksie. Przecież wiesz, że ty w ogóle nie wygrałeś tej walki" - zaczepił rywala swojego klienta. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. "A on czym wygrał? Tym, że był trzeźwy? Pierwszy raz k***a. Tylko żebyś go nie wypuścił pijanego do samolotu znowu. Niech do rodziny jedzie" - stwierdził Życiński, na co Mateusz Borek zdradził, że jego podopieczny w niedzielę o 7:10 rano ma samolot do domu. "No to żebyście nie chlali, tak jak ostatnio" - odpowiedział uszczypliwie "Don Kasjo", przypominając Borkowi sytuacji sprzed kilku miesięcy, kiedy to Tomasz Adamek miał zostać wyrzucony z pokładu samolotu właśnie z powodu obecności alkoholu w organizmie.