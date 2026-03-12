Sporty walki od lat cieszą się w Polsce sporym zainteresowaniem. To przede wszystkim zasługa wielu wybitnych pięściarzy, którzy przez dekady dumnie reprezentowali kraj nad Wisłą na przeróżnych imprezach międzynarodowych.

Naturalnie, w Polsce również nie brakuje imprez, mających na celu umożliwianie ciągłego rozwoju oraz promocji rodzimym talentom. Jedną z ciekawszych tego typu inicjatyw jest reaktywowana rok temu Polska Liga Boksu.

W rozgrywkach z poprzedniego roku triumfowała bokserska drużyna Legii Warszawa. Jej podopieczni zwyciężyli 10 z 14 rozegranych pojedynków, zdobywając łącznie 164 punkty. Wyprzedzili oni wówczas depczący im po piętach WKB Rushh Kielce o 6 "oczek". Zapewne wielu kibiców warszawskiej ekipy spodziewało się, że ich ulubieńcy i tym razem staną do walki w obronie zeszłorocznego tytułu mistrzów Polski. Tak się jednak nie stanie.

Gołota zaskoczony problemami finansowymi Legii. "Ciężko mi w to uwierzyć"

KB Legia Warszawa oficjalnie nie weźmie udziału w tegorocznym sezonie Polskiej Ligi Boksu. Przyczyną takiego stanu rzeczy ma być całkowity brak wsparcia finansowego ze strony urzędu miasta oraz urzędu marszałkowskiego. Sytuacja zmusiła włodarzy stołecznej ekipy do wycofania się ze startującej 18 marca edycji Polskiej Ligi Boksu 2026.

Portal "Fakt" poprosił o komentarz w tej sprawie absolutną legendę polskiego pięściarstwa - Andrzeja Gołotę. Brązowy medalista IO w przeszłości był bowiem zawodnikiem stołecznego klubu, w barwach którego trenował jeszcze jako nastolatek. Obecna sytuacja bokserskiej filii "Wojskowych" niezwykle zszokowała Gołotę.

"Legia upadła? To skandal! Jestem w szoku, że nie ma pieniędzy na boks w stolicy. Kiedyś można było liczyć na wojsko, a teraz nikt nie jest w stanie pomóc? Może Warszawa to małe, biedne miasto. Ciężko mi to w to uwierzyć" - skomentował legendarny pięściarz.

W zbliżającym się sezonie Polskiej Ligi Boksu miejsce Legii Warszawa ma zająć drużyna Królewski Kraków. To ogromny cios dla środowiska bokserskiego ze stolicy naszego kraju.

