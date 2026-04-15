Kilka dni temu grupa Babilon Promotion obwieściła wiadomość, która jest przedłużeniem historii z 2025 roku. Wówczas starcie Stępień (20-2-2, 12 KO) kontra Kalinowski (12-1-1, 7 KO) zostało okrzyknięte jedną z najlepszych walk na krajowym podwórku w minionych dwunastu miesiącach. Zwycięsko z potyczki, do której doszło 13 grudnia o pasy WBC Francophone oraz WBC Baltic, wyszedł Kajetan Kalinowski. Emocjonująca bitwa została przerwana z powodu kontuzji oka Pawła Stępnia. Przegrany nie mógł pogodzić się z decyzją doświadczonego sędziego Daniela Van de Wiele, a swoją optykę dodał nawet Dariusz "Tygrys" Michalczewski.

Mecz o Puchar Andrzeja Gołoty. Oto ustalenia Interii

Do rewanżowego pojedynku dojdzie 30 maja na gali Babilon Boxing Show w szczecińskiej Enea Arenie. Stawka tej konfrontacji się nie zmienia, ale kto tym razem zejdzie z ringu z kolejnym zwycięstwem na koncie?

To jednak nie ostatni, a dla wielu także nie największy hit gali w stolicy woj. zachodniopomorskiego. Szef grupy Tomasz Babiloński ogłosił w rozmowie z Interią, że dodatkowym skarbem w puli będzie trofeum legendy polskiej wagi ciężkiej.

- Andrzej Gołota będzie naszym gościem specjalnym, ale to nie wszystko. Będziemy walczyć o Puchar Andrzeja Gołoty - przekazał organizator.

Jakie są kulisy tych ustaleń? Babiloński zdradził, że okazją do pierwszych rozmów nie był najświeższy, kilkunastodniowy pobyt byłego czterokrotnego pretendenta do tytułu mistrza świata wszechwag w ojczyźnie. Rozmowy odbyły się w okolicznościach, gdy w ubiegłym roku Gołota został w Polsce nieco dłużej w związku z problemami ze zdrowiem, o których Interii obszernie w obecności męża opowiedziała pani Mariola Gołota.

- Rozmawialiśmy jeszcze przed pierwszą walką Stępnia z Kalinowskim, po czym wróciliśmy do tematu po naszej nieszczęsnej przegranej. Państwo Gołotowie wyrazili zgodę i podpisali się pod tym projektem - doprecyzował Babiloński.

Dla organizatorów to doskonała wiadomość, bo osoba mieszkającego na co dzień w Chicago 58-latka wciąż bardzo mocno ogniskuje uwagę. - Wcześniej ściągaliśmy jednego z naszych największych VIP-ów Lennoksa Lewisa, więc wiemy, jak to zrobić na odpowiednim poziomie. Gdy zdałem sobie sprawę, że Lennox był u nas 15 lat temu, to złapałem się za głowę, jak ten czas leci. Oczywiście Andrzej także jest postacią nietuzinkową. Bardzo cieszymy się z jego przyjazdu, teraz wszystko dopracowujemy w szczegółach. Andrzej przyleci między 15, a 20 maja - podkreślił rozmówca Interii.

Informację potwierdził Interii przyjaciel Gołoty, który koordynuje jego sprawy w Polsce. - Mariola wyraziła na to zgodę, otwarty pozostaje tylko termin przylotu, bo być może Andrzej w związku z prywatnymi sprawami będzie musiał przybyć jeszcze kilka dni wcześniej - usłyszeliśmy.

Patrząc całościowo, stawką gali jest także pojedynek dwóch grup zawodowych Babilon Promotion i Rocky Boxing Promotion. Pierwszy mecz wyraźnie wygrała grupa Krystiana Każyszki, więc teraz gospodarz pała żądzą rewanżu. Wówczas w puli znalazł się Puchar Dariusza Michalczewskiego.

Jak nieoficjalnie udało nam się ustalić, w Szczecinie być może dojdzie do trzeciego pojedynku Mateusza Polskiego z Janem Lodzikiem (obaj mają po jednym zwycięstwie), starcia Maksa Miszczenki z Przemysławem Zyśkiem, a także do ringu być może wejdzie nowy nabytek Babilon Promotion Bartłomiej Przybyła. Na oczach Gołoty aż prosiłoby się, żeby doszło do batalii w wadze ciężkiej, lecz elektryzującego starcia zabraknie. W zamierzeniach był rewanż Kacpra Meyny z Mariuszem Wachem, ale sprawa spaliła na panewce.

Transmisja z gali odbędzie się na antenach Polsatu w Super Polsat, Polsat Sport Fight oraz w platformie Polsat Box Go.

Artur Gac, Interia

Andrzej Gołota w czasie kariery Liu Jin AFP

