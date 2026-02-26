W 2025 roku po ponad dwóch dekadach reaktywowano Polską Ligę Boksu. Do rywalizacji przystąpiło osiem zespołów. Najlepszy okazał się Klub Bokserski Legia Warszawa. Dla "Wojskowych" było to 22. mistrzostwo Polski w historii. Ostatni raz po ten tytuł sięgnęli 39 lat temu.

Na inaugurację zeszłorocznego sezonu Legia rywalizowała z Imperium Boxing Wałbrzych. Hala na warszawskim Bemowie zapełniła się kibicami (przyszło ponad 2 tysiące osób - przyp. red.). Na trybunach zasiadł m.in. Andrzej Gołota, który blisko trzy dekady temu boksował w barwach Legii. "Wojskowi" wygrali 14:4 i rozpoczęli marsz po mistrzostwo Polski przy wsparciu jednego z najwybitniejszych polskich pięściarzy.

Legia w tarapatach finansowych. Władze o wszystkim opowiedziały

Miesiąc temu na stronie legia.com ukazał się wywiad z przedstawicielami sekcji bokserskiej, którzy wprost mówili o trudnej sytuacji finansowej, która dotknęła ich już w trakcie ubiegłorocznego sezonu.

- Żeby wygrać każdą walkę, chłopaki musieli się naprawdę starać. W pewnym momencie przyszła jednak zadyszka, bo w pewnym momencie skończyło się nam finansowanie - przyznał wprost Fiodor Łapin, czyli główny trener w projekcie odpowiadający za stronę sportową. - Jako jedyni łączyliśmy ligę i szkolenie na raz. W zdecydowanej większości klubów wygląda to tak, że zawodnicy przyjeżdżają z całej Polski do danego klubu na mecz, walczą w lidze i rozjeżdżają się do miejsc w których na co dzień trenują - dodał.

Z kolei prezes Robert Mateusiak podkreślił, że "przed ostatnim meczem ligowym musieliśmy zbierać pieniądze, żeby móc pojechać na ostatni mecz do Wałbrzycha i odebrać puchar za Mistrzostwo Polski".

Było to wręcz upokarzające i nie pozwalało cieszyć się z tak przecież ogromnego sukcesu

Przedstawiciele klubu wskazali, że nie mają żadnego wsparcia finansowego z Urzędu m.st. Warszawy czy Urzędu Marszałkowskiego. Mogli jedynie liczyć na pojedynczych sponsorów.

Mistrzostwo po 39 latach, a teraz smutny koniec. Legia wycofuje się z ligi

Mistrzostwo Polski nie sprawiło, że znalazły się dodatkowe środki na start w Polskiej Lidze Boksu w sezonie 2026. Tym samym KB Legia zrezygnowała z udziału w rozgrywkach i nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem.

- Udział w PLB to koszt kilkuset tysięcy złotych, z czego dużą część pochłania wynajem hali. KB Legia była jedynym klubem w Polskiej Lidze Boksu, który nie mógł liczyć na wsparcie finansowe ze strony lokalnego samorządu na udział w tych rozgrywkach - informuje portal legionisci.com.

Zwolnione przez Legię miejsce zajął Królewski Kraków. W rozgrywkach udział wezmą także Golden Team Nowy Sącz, Concordia Knurów, RKB Wisłok 1995 Rzeszów, Pomorzanin Boxing Team Toruń, Imperium Boxing Wałbrzych, WKB Rushh Kielce oraz CKB Potężnie Ciechocinek.

Andrzej Gołota obserwował z bliska pierwszy mecz Legii w PLB Aleksander Majdański Newspix.pl

Legia Warszawa wygrała Polską Ligę Boksu Marcin Solarz/FotoPyk Newspix.pl

Legia Warszawa ma na swoim koncie 22. tytuły Drużynowego Mistrza Polski w boksie Marcin Solarz/FotoPyk Newspix.pl

