Gołota na inauguracji, mistrzostwo po 39 latach, a teraz taki cios. To koniec Legii
Legia Warszawa wielu kibicom kojarzy się głównie z piłką nożną lub koszykówką. W klubie są także inne sekcje sportowe święcące sukcesy mniejsze lub większe. Jedną z nich jest sekcja bokserska, która w 2025 roku zdobyła tytuł Drużynowego Mistrza Polski i to pierwszy raz od 39 lat. Teraz jednak ziścił się czarny scenariusz.
W 2025 roku po ponad dwóch dekadach reaktywowano Polską Ligę Boksu. Do rywalizacji przystąpiło osiem zespołów. Najlepszy okazał się Klub Bokserski Legia Warszawa. Dla "Wojskowych" było to 22. mistrzostwo Polski w historii. Ostatni raz po ten tytuł sięgnęli 39 lat temu.
Na inaugurację zeszłorocznego sezonu Legia rywalizowała z Imperium Boxing Wałbrzych. Hala na warszawskim Bemowie zapełniła się kibicami (przyszło ponad 2 tysiące osób - przyp. red.). Na trybunach zasiadł m.in. Andrzej Gołota, który blisko trzy dekady temu boksował w barwach Legii. "Wojskowi" wygrali 14:4 i rozpoczęli marsz po mistrzostwo Polski przy wsparciu jednego z najwybitniejszych polskich pięściarzy.
Legia w tarapatach finansowych. Władze o wszystkim opowiedziały
Miesiąc temu na stronie legia.com ukazał się wywiad z przedstawicielami sekcji bokserskiej, którzy wprost mówili o trudnej sytuacji finansowej, która dotknęła ich już w trakcie ubiegłorocznego sezonu.
- Żeby wygrać każdą walkę, chłopaki musieli się naprawdę starać. W pewnym momencie przyszła jednak zadyszka, bo w pewnym momencie skończyło się nam finansowanie - przyznał wprost Fiodor Łapin, czyli główny trener w projekcie odpowiadający za stronę sportową. - Jako jedyni łączyliśmy ligę i szkolenie na raz. W zdecydowanej większości klubów wygląda to tak, że zawodnicy przyjeżdżają z całej Polski do danego klubu na mecz, walczą w lidze i rozjeżdżają się do miejsc w których na co dzień trenują - dodał.
Z kolei prezes Robert Mateusiak podkreślił, że "przed ostatnim meczem ligowym musieliśmy zbierać pieniądze, żeby móc pojechać na ostatni mecz do Wałbrzycha i odebrać puchar za Mistrzostwo Polski".
Było to wręcz upokarzające i nie pozwalało cieszyć się z tak przecież ogromnego sukcesu
Przedstawiciele klubu wskazali, że nie mają żadnego wsparcia finansowego z Urzędu m.st. Warszawy czy Urzędu Marszałkowskiego. Mogli jedynie liczyć na pojedynczych sponsorów.
Mistrzostwo po 39 latach, a teraz smutny koniec. Legia wycofuje się z ligi
Mistrzostwo Polski nie sprawiło, że znalazły się dodatkowe środki na start w Polskiej Lidze Boksu w sezonie 2026. Tym samym KB Legia zrezygnowała z udziału w rozgrywkach i nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem.
- Udział w PLB to koszt kilkuset tysięcy złotych, z czego dużą część pochłania wynajem hali. KB Legia była jedynym klubem w Polskiej Lidze Boksu, który nie mógł liczyć na wsparcie finansowe ze strony lokalnego samorządu na udział w tych rozgrywkach - informuje portal legionisci.com.
Zwolnione przez Legię miejsce zajął Królewski Kraków. W rozgrywkach udział wezmą także Golden Team Nowy Sącz, Concordia Knurów, RKB Wisłok 1995 Rzeszów, Pomorzanin Boxing Team Toruń, Imperium Boxing Wałbrzych, WKB Rushh Kielce oraz CKB Potężnie Ciechocinek.