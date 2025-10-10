"Gołota jest ranny, jego przyjaciel nie żyje". Sekunda zmieniła wszystko na lata

Andrzej Gołota czterokrotnie walczył o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. Każda z tych prób kończyła się niepowodzeniem. Mimo to dla wielu fanów boksu pozostaje "największym z wielkich", jeśli chodzi o polskich pięściarzy, którzy zyskali ogólnoświatową rozpoznawalność.

Być może kariera Gołoty potoczyłaby się innym torem, gdyby nie trapiące go przez lata kłopoty zdrowotne. Lista kontuzji, z którymi się zmagał lub zmaga do dzisiaj, jest nieznośnie długa. Jeden incydent wpłynął jednak na jego sportową wartość w szczególny i nieodwracalny sposób.

Gołota przeżył czołowe zderzenie z ciężarówką. Zginął jego bliski przyjaciel

"Gołota jest ranny, jego przyjaciel nie żyje" - to tytuł notatki prasowej, zamieszczonej w grudniu 1999 roku w "Rzeczpospolitej". Informowano o wypadku drogowym. Samochód osobowy prowadzony przez polskiego boksera wpadł w poślizg na tzw. "czarnym lodzie". Nie było szans na odzyskanie sterowności.

"W wypadku zginął siedzący na miejscu pasażera 49-letni Tadeusz Godlewski. Tuż po północy Gołota stracił panowanie nad pojazdem na zaśnieżonej drodze międzystanowej w Davenport (stan Iowa), przejechał przez pas zieleni i wpadł czołowo na nadjeżdżającą ciężarówkę" - donosił w tamtym czasie "New York Post".

Polak nie odniósł obrażeń zagrażających życiu, ale uraz lewej ręki miał nieodwracalne skutki. Światowej sławy pięściarz nigdy nie odzyskał dawnej sprawności. Lewy prosty, który był jego ciosem firmowym, nie wzbudzał już u rywali respektu.

W 2013 roku, gdy u schyłku przygody z ringiem sposobił się do walki z Przemysławem Saletą, przez moment wydawało się, że Gołota uporał się z problemem. - Wreszcie skutecznie wyremontowałem lewą rękę, z którą miałem problemy od kilkunastu lat. Poddałem się operacji w USA, która wiele zmieniła na lepsze - mówił w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

To było jednak tylko złudzenie. Z Saletą przegrał przez nokaut, a lewa ręką nadal daleka była od dawnej doskonałości. Rok później stoczył jeszcze pokazowy pojedynek z Danellem Nicholsonem i pożegnał się z ringiem definitywnie.

Nie oznacza to jednak, że zapomniał o dotkliwych urazach. Gabinety lekarskie odwiedzał nadal regularnie. Po wypadkach, które przydarzały mu się w czasie aktywności rekreacyjnej - na nartach lub na rowerze.

"Uparty twardziel. Dwa tygodnie po upadku na rowerze, spania na siedząco oraz moich próśb i gróźb, by udać się na prześwietlenie, Andrzej dał się przekonać: sześć pękniętych żeber"- taki wpis pojawił się któregoś dnia w mediach społecznościowych Marioli Gołoty, żony boksera.

O kłopotach kardiologicznych 57-letniego Gołoty w tym roku usłyszeliśmy po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że po zabiegu jakiemu poddał się w Kielcach, dolegliwości zostały zażegnane na dobre.

Andrzej Gołota przed Suzuki Boxing Night 29. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV

Andrzej Gołota ARTUR WIDAK/ NurPhoto/ NurPhoto via AFP AFP

Andrzej Gołota tu podczas swojej benefisowej walki w Częstochowie w 2014 roku, gdzie jego rywalem był Danell Nicholson Mateusz Jagielski/East News East News

Andrzej Gołota Marcin Golba AFP