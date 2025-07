Godziny do walki Usyka, a obóz rywala grzmi o oszustwie. Gigantyczne napięcie

To są walki, które rozpalają emocje kibiców boksu na całym świecie. Zero kunktatorstwa, walka bez z góry znanego, a przynajmniej absolutnie zdecydowanego faworyta. Ewentualnie, innymi słowy, zakładając że jest spore grono kibiców, którzy znów zakładają dominację Ukraińca, nie jest to tzw. mismatch, czyli pojedynek, gdy jeden z zawodników w ogóle nie pasuje do rangi starcia.

Don Charles: Wiecie co? Usyk jest oszustem

Na konferencji prasowej Egis Klimas, czyli menedżer Ołeksandra Usyka, podgrzał atmosferę, że Dubois wciąż będzie tym samym zawodnikiem, który przegrał z jego gwiazdorem w sierpniu 2023 roku, bo głowy nie da się wytrenować. Pytanie, czy Klimas sam do końca wierzy w to, co mówi. Owszem, mag boksu z Symferopola wciąż ma atuty, aby to elektryzujące zestawienie rozegrać na swoich warunkach, lecz raczej nikt nie ma wątpliwości, że w ostatnich kilkunastu miesiącach "Dynamit" z Wielkiej Brytanii stał się pięściarzem lepszym.

A przynajmniej silniejszym mentalnie, czego być może rzeczywiście najbardziej mu brakowało na elitarnym poziomie. Potężną wiarę w siebie zbudował serią trzech zwycięstw, wygrywając przed czasem z Jarrellem Millerem, Filipem Hrgoviciem, a zwłaszcza z niedawnym mistrzem świata, rodakiem Anthonym Joshuą.

- Chcę się zapisać w historii boksu, chcę go zdemolować. Jestem tego głodny i gotowy, by to uczynić - zapowiedział Dubois na ostatniej konferencji prasowej. Usyk słowem mówionym tradycyjnie nie szarżował, a gdy słuchał, gdy strona rywali wraz z jego teamem zaczęła uprawiać werbalną szermierkę, co najmniej dwukrotnie powtórzył: "Nie pchajcie koni". Mając na myśli to, że robota jest do wykonania w ringu, a takie ferowanie wydarzeń nie ma żadnego znaczenia.

Jak bumerang cały czas powraca incydent z Wrocławia, gdy Usyk przyjął cios na tułów, po którym zwijał się z bólu i dostał czas na dojście do siebie. Interpretację arbitra ringowego potwierdził później panel odwoławczy federacji, który przyznał, że uderzenie było nieprzepisowe, zadane poniżej dopuszczalnej linii pasa.

Wbrew temu rozstrzygnięciu, obóz Duboisa nieprzerwanie uważa, że w tamtej sytuacji zostali po prostu skrzywdzeni. Doceniając cały kunszt Usyka, mocno "odpalił się" słynny trener kolosa z Greenwich, Don Charles. W rozmowie z kanałem IFL.TV powiedział w kilku zdaniach, że świat był świadkiem machlojki.

- Nie lubię, gdy mój zawodnik jest oszukiwany, dlatego ciągle o tym myślę, bo zostaliśmy oszukani. I szkoda, bo oczywiście nie tylko ja tak oceniam, ale cały świat boksu. Ołeksandr Usyk to niesamowity atleta, naprawdę dobry człowiek, geniusz boksu, ale wiecie co? On jest oszustem

Transmisja z gali na stadionie Wembley w Londynie dostępna będzie na platformie DAZN w systemie PPV.

Daniel Dubois - Ołeksandr Usyk Foto Olimpik AFP

Ołeksandr Usyk i Daniel Dubois ANDY RAIN EPA

Daniel Dubois w walce z Ołeksandrem Usykiem Foto Olimpik AFP