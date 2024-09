Godziny do walki o mistrzostwo świata, oto "werdykt" Kliczki. Niektórzy będą zaskoczeni

W 2017 roku Władimir Kliczko zakończył karierę sportową, przegrywając na Wembley z Anthonym Joshuą. Jeśli ktoś uważa, że jego starszy brat Witalij czuje niechęć do Brytyjczyka po tamtym pojedynku, to jest w błędzie. Legendarny pięściarz, a obecnie mer Kijowa zabrał głos dla Sky Sports w temacie walki "AJ-a" z Danielem Dubois. - Trzymam kciuki za Joshuę. To dobry człowiek. Ma dobre serce - powiedział.