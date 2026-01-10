Partner merytoryczny: Eleven Sports

Godziny do walki Knyby o MŚ, a tu komunikat. Ten sędzia poddał Polaka, wojna w ringu

Artur Gac

Artur Gac

Już dziś wieczorem przekonamy się, czy do historii polskiego boksu przejdzie Damian Knyba. 29-letni Polak stanie przed szansą odebrania Niemcowi Agitowi Kabayelowi pasa mistrza świata WBC Interim w wadze ciężkiej. Tymczasem poznaliśmy obsadę sędziowską i jest jedno nazwisko, które od razu mocno rzuca się oczy. Chodzi o arbitra z Belgii Daniela Van de Wiele, który niedawno zagotował do czerwoności część polskiej publiczności w Sopocie.

Dwóch bokserów w ringu, jeden przyjmuje pozycję obronną z rękawicami blisko twarzy, drugi wyprowadza cios ubrany w czerwone rękawice i białe spodenki.
Damian Knyba dziś wieczorem stoczy wielką walkę z Agitem Kabayelem. Jednym z sędziów będzie Daniel Van de WieleROBERTO PFEIL/DPA/DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP / Frank Franklin II/Associated Press/East NewsPUSTE

Trofeum, o które dzisiaj na gali w niemieckim Oberhausen powalczą miejscowy bohater Agit Kabayel i pretendent Damian Knyba, jest wprawdzie pasem MŚ "tylko" w wersji Interim. Niemniej to byłby pierwszy raz, gdy na biodrze rodaka zawisłby choćby tzw. tymczasowy tytuł. Po takim sukcesie skok akcji Polaka i jego popularności byłby wprost lawinowy.

Damian Knyba poznał obsadę sędziowską. Wraca kontrowersja

Wszyscy kibice, którzy chcą zobaczyć potyczkę naszego obecnie najlepszego pięściarza kategorii ciężkiej, muszą mieć dostęp do platformy DAZN. Trzeba wykupić subskrypcję, ale plus jest taki, że widowisko zza naszej zachodniej granicy nie wiąże się z ekstra płatnością, czyli systemem pay-per-view.

Na krótko przed dzisiejszą ucztą, z walką wieczoru obu niepokonanych pięściarzy, poznaliśmy obsadę sędziowską tego pojedynku. I tak, miano sędziego głównego, czyli ringowego, przypadło Markowi Lysonowi. To doświadczony arbiter z Wielkiej Brytanii, który prowadził już walki Polaków, między innymi w czerwcu zeszłego roku pojedynek Piotra Łącza na gali w Arabii Saudyjskiej.

Zobacz również:

Damian Knyba (z prawej) i Agit Kabayel. Już w najbliższą sobotę wielki hit, Polak zapowiada formę życia
Boks

Wielka walka polskiego giganta o MŚ, lecą ciosy poza ringiem. "Przed czasem"

Artur Gac
Artur Gac

    Wzrok jednak jeszcze bardziej przykuwa inny z arbitrów, którzy został wyznaczony do grona sędziów punktowych. Są nimi Czarnogórzec Predrag Aleksic, Hiszpan Jesus Gonzalez, a przede wszystkim doskonale znany z gal w Polsce rutynowany Belg Daniel Van de Wiele.

    Tego ostatniego świeżo w pamięci mają wszyscy ci, którzy 13 grudnia oglądali galę MIRRA Rocky Boxing Night w Sopocie, w Hali 100-lecia, gdzie Kajetan Kalinowski mierzył się z Pawłem Stępniem. W puli tego pojedynku znalazły się tytuły WBC Francophone i WBC Baltic, a starcie po jego zakończeniu zostało okrzyknięte jednym z najlepszych w Polsce w całym roku.

    Obaj pięściarze stoczyli świetne widowisko, które jednak zakończyło się przed czasem. Ale nie klasycznym nokautem, tylko poddaniem Stępień, a decyzję podjął prowadzący w ringu tę walkę... Daniel Van de Wiele. - Sędzia przerwał tę walkę, ale moim zdaniem mógł ją puścić dalej. Oko Stępnia faktycznie wyglądało fatalnie i chyba widział tylko na jedno, ale nie przeszkadzało mu to w boksie. On nie był obijany, ani zraniony, a właściwie walka została przerwana w takim momencie, gdy wydawało mi się, że Kalinowski przeżywał kryzys i był dużo bardziej zmęczony niż Stępień. Dlatego uważam, że to przerwanie było bez sensu - komentował w ostatniej rozmowie z Interią Przemysław Saleta, były mistrz Europy w wadze ciężkiej.

    Knyba tajemniczy. "Mamy przygotowane coś w zanadrzu"

    Belg jednak uznał, do czego oczywiście miał prawo, że stopień opuchlizny na prawym oku Stępnia wiążę się ze zbyt dużym ryzykiem. A niewykluczone, że był dodatkowo wyczulony także dlatego, że chwilę wcześniej Maksym Miszczenko brutalnie znokautował Rafała Dudka.

    Teraz decyzje w ringu będzie podejmował Lyson, ale chyba jeszcze większy strach dotyczy właśnie kart punktowych. Obóz Knyby, na czele z polskim pięściarzem, w zasadzie jest przekonany, że na kartach arbitrów piekielnie ciężko będzie wygrać ten pojedynek.

    Dlatego cieszy podejście Polaka, który z pozycji underdoga nie wywiesza białej flagi. Wręcz przeciwnie, chce zaszokować gospodarzy i samego Kabayela do tego stopnia, że mówi o rozstrzygnięciu tego pojedynku przed czasem. Jednocześnie mając świadomość, że największą bronią rywala, która sieje postrach w wadze ciężkiej, poza intensywnością ciosów są uderzenia na tułów.

    To jeden z jego największych atutów i na pewno ogromna trudność, ale mamy na to przygotowany "game plan". Nie chcę zdradzać szczegółów, ale wszystko zobaczycie w ringu. Mamy przygotowane coś w zanadrzu.
    Damian Knyba dla BoxNation

    Zobacz również:

    Andrzej Gołota docenia talent 18-letniego Fabiana Urbańskiego. Łączy ich ten sam sukces, który na osi czasu dzieli 39 lat
    Boks

    Andrzej Gołota znalazł swojego następcę. Po 39 latach! Legenda wskazuje nazwisko

    Artur Gac
    Artur Gac

      - Nie walczyłem jeszcze z tak potężnymi rywalami, jak Agit, a poza tym wystąpi na swoim terenie, więc jest ogromnym faworytem w oczach bukmacherów. Ale ja w swoich oczach nie jestem underdogiem, wiem na co mnie stać i udowodnię to w sobotę. Mam nadzieję, że sędziowie będą uczciwi, a jestem zawodnikiem, który zadaje dużo ciosów, więc ciężko wygrać ze mną na punkty. Jednak zdecydowanie przyjechałem tutaj po nokaut! - zapowiedział "Polski Husarz" w rozmowie z reporterem BoxNation.

      Artur Gac

      Krzysztof Głowacki - Jordan Nandor. Skrót walki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Zwycięski bokser stoi na ringu z uniesioną przez sędziego ręką, wyrażając zwycięstwo po walce. Bokser jest bez koszulki, w czerwonych spodenkach, sędzia ubrany jest w niebieską koszulę z emblematem. W tle widoczni są inni uczestnicy i nieostre sylwetki...
      Damian KnybaWilliams Paul/Icon SportswireEast News
      Moment trafienia pięścią w twarz podczas walki bokserskiej, dwóch zawodników w bokserskich rękawicach na ringu, intensywna emocja i napięcie sportowej rywalizacji.
      Damian Knyba (z prawej) tu w walce Joeyem DawejkąFrank Franklin IIEast News
      Dwóch bokserów podczas walki w ringu, jeden stoi z podniesioną głową, drugi klęczy przy linach, publiczność ogląda pojedynek, na tablicach wyświetlany jest siódmy runda.
      Damian Knyba po tym, jak rzucił na deski Joeya DawejkęFrank Franklin IIEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja