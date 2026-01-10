Damian Knyba stanie w sobotni wieczór przed życiową szansą. Polski pięściarz powalczy z Agitem Kabayelem o pas tymczasowego mistrza świata WBC w wadze ciężkiej. Ten pojedynek odbędzie się około godz. 22:45, a tekstową relację "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Knyba powalczy o pas, ale co się stało na inaugurację. Klęska Polaka

Na głównej karcie walk jest pięć pojedynków, a na inaugurację do ringu wszedł inny Polak - Piotr "Bubu" Ćwik. 42-latek ma na swoim koncie piętnaście zawodowych pojedynków (9-6). Kilka miesięcy temu zmierzył się w Świętochłowicach z Mariuszem Wachem, z którym przegrał jednogłośnie na punkty.

Teraz oko w oko z Polakiem stanął Nelvie Tiafack, czyli brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Paryżu. 27-latek jest dopiero na początku swojej zawodowej kariery. Do tej pory stoczył dwie walki, które wygrywał przed czasem. W sobotę także był faworytem. - Zapytali się czy nie mam ochoty sprawdzić młodego olimpijczyka. Walkę wziąłem i trzeba młodziana przetestować - mówił Ćwik w rozmowie z ringpolska.pl.

Niemiec świetnie poruszał się w ringu i od samego początku punktował Ćwika. Walka była zakontraktowana na sześć rund, ale po pierwszych trzech minutach można było być przekonanym, że pojedynek rozstrzygnie się przed czasem. Tak też się stało. W drugiej rundzie na Ćwika spadł grad ciosów. Polak padł na deski, podniósł się do walki, ale kilka sekund później było już po wszystkim. Arbiter przerwał walkę i siódma porażka "Bubu" stała się faktem.

