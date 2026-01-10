Partner merytoryczny: Eleven Sports

Godziny do walki Knyby, ale co się stało na inaugurację. Sędzia nie mógł postąpić inaczej

Maciej Brzeziński

W sobotni wieczór Damian Knyba powalczy o pas tymczasowego mistrza świata WBC w wadze ciężkiej. Jego rywalem będzie Agit Kabayel. Knyba to jednak nie jedyny Polak, którego kibice mogli oglądać na gali w Oberhausen. Na inaugurację pojawił się Piotr Ćwik, a jego rywalem był brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Paryżu - Nelvie Tiafack. Już pierwsza runda była zapowiedzią tego, co wydarzy się później.

Dwóch bokserów rywalizujących na ringu, jeden z nich z widocznymi tatuażami i napisem „BUBU” na spodenkach, drugi w momencie wymiany ciosów. W tle widać ring oraz barierki zabezpieczające.
Piotr "Bubu" Ćwik przegrał na gali w Oberhausenscreen DAZNINTERIA.PL

Damian Knyba stanie w sobotni wieczór przed życiową szansą. Polski pięściarz powalczy z Agitem Kabayelem o pas tymczasowego mistrza świata WBC w wadze ciężkiej. Ten pojedynek odbędzie się około godz. 22:45, a tekstową relację "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Knyba powalczy o pas, ale co się stało na inaugurację. Klęska Polaka

Na głównej karcie walk jest pięć pojedynków, a na inaugurację do ringu wszedł inny Polak - Piotr "Bubu" Ćwik. 42-latek ma na swoim koncie piętnaście zawodowych pojedynków (9-6). Kilka miesięcy temu zmierzył się w Świętochłowicach z Mariuszem Wachem, z którym przegrał jednogłośnie na punkty.

    Teraz oko w oko z Polakiem stanął Nelvie Tiafack, czyli brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Paryżu. 27-latek jest dopiero na początku swojej zawodowej kariery. Do tej pory stoczył dwie walki, które wygrywał przed czasem. W sobotę także był faworytem. - Zapytali się czy nie mam ochoty sprawdzić młodego olimpijczyka. Walkę wziąłem i trzeba młodziana przetestować - mówił Ćwik w rozmowie z ringpolska.pl.

    Niemiec świetnie poruszał się w ringu i od samego początku punktował Ćwika. Walka była zakontraktowana na sześć rund, ale po pierwszych trzech minutach można było być przekonanym, że pojedynek rozstrzygnie się przed czasem. Tak też się stało. W drugiej rundzie na Ćwika spadł grad ciosów. Polak padł na deski, podniósł się do walki, ale kilka sekund później było już po wszystkim. Arbiter przerwał walkę i siódma porażka "Bubu" stała się faktem.

