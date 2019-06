- Pisma do WBC i WBO już wysłane. Walczymy - stwierdził za pośrednictwem mediów społecznościowych promotor Krzysztofa Głowackiego (31-2, 19 KO), Andrzej Wasilewski, informując tym samym o złożeniu oficjalnych protestów w sprawie walki Głowacki vs Briedis.

Nie wiadomo wprawdzie nawet, czy pas federacji WBO znalazł się w stawce walki w Rydze (pas WBC został wycofany tuż przed walką), ale sędzia ringowy Robert Byrd był przecież wyznaczony właśnie przez WBO. Do osoby sędziego Andrzej Wasilewski nawiązał w dyskusji z Bogdanem Soleckim, dziennikarzem TVP Sport, który nazwał sprawców sobotnich kontrowersji w stolicy Łotwy ''ludźmi bez honoru, owładniętymi mamoną''.

- Bogdan, tu nie chodziło o pieniądze... Problemem jest federacja. Z sentymentu i szacunku do wcześniejszych dokonań sędziego wyznaczyła go do sędziowania tej walki... A pan sędzia jest już po prostu wiekowy i poczynił kolosalne błędy, tragiczne w tej walce w skutkach - odpowiedział Soleckiemu Wasilewski.