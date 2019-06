Trener przygotowania fizycznego Paweł Gasser od lat pracuje z Krzysztofem Głowackim (31-1, 19 KO). Polak już w najbliższą sobotę zmierzy się w Rydze z Mairisem Briedisem (25-1, 18 KO) w półfinale turnieju WBSS. Gasser twierdzi, że Głowacki nawet przed swoją kultową walką z Marco Huckiem nie był w tak dobrej formie fizycznej, jak teraz.

Zdjęcie Krzysztof Głowacki /East News

- Mogę przynieść komputer i pokazać na wykresach, że liczby są lepsze niż przed walką z Huckiem. Rzeczywiście są, ale to nie ma aż takiego znaczenia. To jest boks, zdecyduje dyspozycja dnia, tak czuję. Przed starciem Joshuy z Ruizem Brytyjczyk zapewne miał liczby lepsze od rywala, a wiemy jak się skończyło. Najważniejsze jest, by szczyt formy przyszedł na 15 czerwca. Jeśli nasz plan wypali, jeśli tak właśnie będzie, to jestem spokojny o wynik pojedynku - mówi Gasser w rozmowie z Rafałem Mandesem z TVP Sport.

- Jak jechaliśmy na walkę z Huckiem, to nikt na nas nie stawiał, to były dla nas nieznane wody. Teraz już po raz kolejny przed Krzyśkiem trudna walka i musimy udźwignąć ten ciężar, a on jest ogromny. Najważniejsze są ostatnie dni, przed nami najtrudniejsza praca. Znamy się jak łyse konie, ale zawsze wychodzi coś nowego. Po to się jednak pracuje, by przyjechać na teren wroga i go pokonać przed własnymi kibicami - dodaje jeden z najbardziej znanych specjalistów w swoich fachu w polskim środowisku bokserskim. A w zasadzie nie tylko bokserskim, bo Gasser odpowiada również za przygotowanie fizyczne kilku badmintonistów i tenisistów.