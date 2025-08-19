Głośno o "Nowym Tysonie". A Usyk tylko czeka, padł temat hitowej walki

Pięściarz z Ukrainy nawet nie musi walczyć, by w mediach było o nim głośno. Tym razem dziennikarze oraz kibice zaczęli marzyć o jego konfrontacji z Mosesem Itaumą. Młodzian z walki na walkę coraz bardziej zachwyca świat boksu. Sportowiec pochodzący ze Słowacji wciąż jest niepokonany, dodatkowo swoje ogromne umiejętności potwierdził w miniony weekend. 16 sierpnia walczący dla Wielkiej Brytanii zawodnik już w pierwszej rundzie zastopował Dilliana Whyte'a.

Zachwyty nad utalentowanym 20-latkiem rozpoczęły się natychmiastowo. Utalentowanego pięściarza sympatią darzy nawet pociągający za niemal wszystkie sznurki w zawodowym boksie Turki Alalshikh. "Chcę zobaczyć walkę Usyk kontra Itauma. To jest ta walka" - pisał swego czasu w mediach społecznościowych. "Wciąż chciałbym, żeby Itauma został najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej w historii. Dotarły do mnie informacje o jego sparingu z Dubois, te informacje są niesamowite. Może być największym talentem w Wielkiej Brytanii i na całym świecie" - dodawał potem dla TalkSport.

Kibice już marzą o walce Usyk - Itauma. Eksperci studzą nastroje, taka jest brutalna prawda

Nic więc dziwnego, że także kibicom zamarzyła się taka właśnie konfrontacja. Na ziemię postanowił sprowadzić ich jednak Carl Froch. To zresztą człowiek, który doskonale wie co mówi, ponieważ sam boksował i to z naprawdę dobrym skutkiem. W najnowszym odcinku na swoim kanale YouTube dywagował on wraz z Johnnym Nelsonie o przyszłości Mosesa Itaumy. 48-latek był brutalnie szczery.

"Nie można poganiać Itaumy. Jeśli zarządzałbym jego karierą, to nie zestawiłbym go od razu z Usykiem, starym weteranem, który ma za sobą setki amatorskich i niekwestionowanych walk w wadze junior ciężkiej i ciężkiej oraz tytułów mistrzowskich. Po prostu nie wrzucam go do 20-latka, bo to mogłoby się dla Itaumy źle skończyć, prawda?" - przyznał. Johnny Nelson od razu przyznał mu rację. "Menedżerowie i trenerzy muszą robić to, co do nich należy. Chronić zawodnika lub pozwolić mu zaryzykować" - oznajmił.

Jeżeli doszłoby do sensacyjnego scenariusza, między zawodnikami byłoby aż osiemnaście lat różnicy. To już mówi samo za siebie. Jak sprawa potoczy się dalej? O tym przekonamy się wkrótce.

