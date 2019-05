Frank Warren - promotor Billy'ego Joe Saundersa (27-0, 13 KO), dopiął chyba swego. Gilberto "Zurdo" Ramirez oficjalnie zrzekł się tytułu mistrza świata kategorii super średniej federacji WBO. To oznacza, że sobotnie starcie Saundersa z Shefatem Isufim (27-3-2, 20 KO) zyska na wartości.

Zdjęcie Gilberto Ramirez /AFP

W stawce miał być pas WBO w limicie 76,2 kilograma w wersji tymczasowej. Ale teraz, po rezygnacji Meksykanina i przenosinach do wagi półciężkiej, Saunders bądź Isufi zdobędą pełnoprawny tytuł World Boxing Organization.



Billy nie ukrywa, że bardzo chciałby się spotkać z Saulem Alvarezem (52-1-2, 35 KO), czy to w wadze średniej, czy super średniej.



- Bardzo chcę walki z "Canelo", pytanie tylko, czy on chce tego samego? Szczerze mówiąc wątpię - stwierdził Anglik, w przeszłości champion WBO w dywizji średniej.