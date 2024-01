Kameruńsko-francuski zawodnik mieszanych sztuk walki sprawił ogromną sensację 28 października 2023 roku. Francis Ngannou prawdzie nie wygrał z Tysonem Furym , bokserskim mistrzem świata w wadze ciężkiej federacji WBC, ale został ogłoszony moralnym zwycięzcą. Dlaczego? Był bowiem o włos, aby doprowadzić do niewyobrażalnego trzęsienia ziemi w sporcie , w którym postawił dopiero pierwszy krok.

Po prostu obłęd! Francis Ngannou zarobi niewyobrażalne pieniądze

Jednak od razu stało się jasne, że niedoceniany Ngannou, skazywany na absolutne pożarcie, w jednej chwili wywrócił stolik. I nawet jeśli byłoby prawdą, że Fury go zlekceważył i tylko dlatego tak fatalnie spisał się na tle silnego jak tur rywala, to wiadomo było, że dla mężczyzny, którego trudy życia niesamowicie zahartowały, otwiera się wielki rozdział w boksie. I to od razu w najściślejszej czołówce.