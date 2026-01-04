Gigant boksu nadał komunikat. A jednak plotki się potwierdziły. Koniec spekulacji
Tyson Fury to barwna postać światowego sportu. Były mistrz świata kilka razy kończył karierę, ale za każdym razem wracał. Już kilka tygodni temu pojawiły się informacje, że Anglik miałby wrócić między liny. Teraz głos zabrał sam zainteresowany. Tym samym koniec spekulacji.
Tyson Fury (34-2-1) po dwóch porażkach z Ołeksandrem Usykiem ogłosił, że kończy sportową karierę. Zresztą nie był to pierwszy raz, gdy olbrzym z Manchesteru powiedział "pas". Wydawało się, że druga porażka z Ukraińcem definitywnie zakończyła jego karierę, w której sięgał po pasy mistrzowskie kilku federacji. Kilka tygodni temu magazyn "The Ring" poinformował, że Fury szykuje się do powrotu, a kulminacją ma być wielka walka z Anthonym Joshuą we wrześniu 2026 roku.
Tyson Fury ogłosił całemu światu. "Wracam"
W niedzielę Brytyjczyk zakończył wszystkie spekulacje na temat powrotu.
2026 to rok mojego powrotu. Byłem trochę nieobecny, ale wróciłem, mam 37 lat i wciąż potrafię uderzyć. A nie ma nic lepszego niż bić ludzi w twarz i dostawać za to kasę
Na ten moment nie jest znana data powrotu na ring. Wcześniej magazyn "The Ring" informował, że wiosną miałby stoczyć pojedynek na przetarcie, a we wrześniu skrzyżować rękawicę z Anthonym Joshuą. Czy tak faktycznie będzie? Wiele będzie zależeć od Joshuy, który obecnie ma ważniejsze sprawy na głowie. Przypomnijmy, że kilka dni temu uczestniczył w wypadku samochodowym w Nigerii, w którym zginęli jego przyjaciele i trenerzy: Sina Ghami i Latif "Latz" Ayodele.