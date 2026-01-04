Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gigant boksu nadał komunikat. A jednak plotki się potwierdziły. Koniec spekulacji

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Tyson Fury to barwna postać światowego sportu. Były mistrz świata kilka razy kończył karierę, ale za każdym razem wracał. Już kilka tygodni temu pojawiły się informacje, że Anglik miałby wrócić między liny. Teraz głos zabrał sam zainteresowany. Tym samym koniec spekulacji.

Uśmiechnięty mężczyzna w czapce z daszkiem i wzorzystej marynarce stoi za mikrofonem, przed nim znajduje się tabliczka z napisem Tyson Fury oraz kolorowa puszka napoju.
Tyson Fury ogłosił powrót ze sportowej emeryturyJUSTIN TALLISAFP

Tyson Fury (34-2-1) po dwóch porażkach z Ołeksandrem Usykiem ogłosił, że kończy sportową karierę. Zresztą nie był to pierwszy raz, gdy olbrzym z Manchesteru powiedział "pas". Wydawało się, że druga porażka z Ukraińcem definitywnie zakończyła jego karierę, w której sięgał po pasy mistrzowskie kilku federacji. Kilka tygodni temu magazyn "The Ring" poinformował, że Fury szykuje się do powrotu, a kulminacją ma być wielka walka z Anthonym Joshuą we wrześniu 2026 roku.

Tyson Fury ogłosił całemu światu. "Wracam"

W niedzielę Brytyjczyk zakończył wszystkie spekulacje na temat powrotu.

2026 to rok mojego powrotu. Byłem trochę nieobecny, ale wróciłem, mam 37 lat i wciąż potrafię uderzyć. A nie ma nic lepszego niż bić ludzi w twarz i dostawać za to kasę 
przekazał w swoich mediach społecznościowych.

Na ten moment nie jest znana data powrotu na ring. Wcześniej magazyn "The Ring" informował, że wiosną miałby stoczyć pojedynek na przetarcie, a we wrześniu skrzyżować rękawicę z Anthonym Joshuą. Czy tak faktycznie będzie? Wiele będzie zależeć od Joshuy, który obecnie ma ważniejsze sprawy na głowie. Przypomnijmy, że kilka dni temu uczestniczył w wypadku samochodowym w Nigerii, w którym zginęli jego przyjaciele i trenerzy: Sina Ghami i Latif "Latz" Ayodele.

Zobacz również:

Benjamin Johnson nie żyje
Boks

Pożar w szwajcarskim kurorcie. Media informują o śmierci kolejnego sportowca

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Polskie gwiazdy boksu typują wynik walki Tyson Fury - Ołeksandr Usyk 2. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Tyson Fury musi przełknąć gorycz kolejnej porażki, czyli w konsekwencji przegranej z Ołeksandrem Usykiem spadku w rankingu wagi ciężkiej
Tyson Fury musi przełknąć gorycz kolejnej porażki, czyli w konsekwencji przegranej z Ołeksandrem Usykiem spadku w rankingu wagi ciężkiejFAYEZ NURELDINE/AFPAFP
Tyson Fury
Tyson FuryJUSTIN TALLIS / AFPAFP
Ołeksandr Usyk (z lewej) i Tyson Fury
Ołeksandr Usyk (z lewej) i Tyson FuryAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja