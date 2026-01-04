Tyson Fury (34-2-1) po dwóch porażkach z Ołeksandrem Usykiem ogłosił, że kończy sportową karierę. Zresztą nie był to pierwszy raz, gdy olbrzym z Manchesteru powiedział "pas". Wydawało się, że druga porażka z Ukraińcem definitywnie zakończyła jego karierę, w której sięgał po pasy mistrzowskie kilku federacji. Kilka tygodni temu magazyn "The Ring" poinformował, że Fury szykuje się do powrotu, a kulminacją ma być wielka walka z Anthonym Joshuą we wrześniu 2026 roku.

Tyson Fury ogłosił całemu światu. "Wracam"

W niedzielę Brytyjczyk zakończył wszystkie spekulacje na temat powrotu.

2026 to rok mojego powrotu. Byłem trochę nieobecny, ale wróciłem, mam 37 lat i wciąż potrafię uderzyć. A nie ma nic lepszego niż bić ludzi w twarz i dostawać za to kasę

Rozwiń

Na ten moment nie jest znana data powrotu na ring. Wcześniej magazyn "The Ring" informował, że wiosną miałby stoczyć pojedynek na przetarcie, a we wrześniu skrzyżować rękawicę z Anthonym Joshuą. Czy tak faktycznie będzie? Wiele będzie zależeć od Joshuy, który obecnie ma ważniejsze sprawy na głowie. Przypomnijmy, że kilka dni temu uczestniczył w wypadku samochodowym w Nigerii, w którym zginęli jego przyjaciele i trenerzy: Sina Ghami i Latif "Latz" Ayodele.

Polskie gwiazdy boksu typują wynik walki Tyson Fury - Ołeksandr Usyk 2. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tyson Fury musi przełknąć gorycz kolejnej porażki, czyli w konsekwencji przegranej z Ołeksandrem Usykiem spadku w rankingu wagi ciężkiej FAYEZ NURELDINE/AFP AFP

Tyson Fury JUSTIN TALLIS / AFP AFP

Ołeksandr Usyk (z lewej) i Tyson Fury AFP