Giennadij Gołowkin nie dał rady Canelo Alvarezowi

Canelo vs Gołowkin. Przebieg walki

40-letni Gołowkin miał coraz większy problem, by powstrzymywać przeciwnika z bilansem 57-2-2, z czego 39 wygranych przed czasem. Pewien przełom nastąpił w dziewiątym starciu, w którym Kazach zaatakował i wreszcie przyparł rywala do lin. To starcie po raz pierwszy wygrał punktowo Gołowkin, ale przegrywał całość 82-89. W dziesiątej rundzie jednak Gołowkin kontynuował natarcie, gdyż nie miał już nic do stracenia i tę część pojedynku też wygrał na punkty. Mieliśmy więc 99-92 dla Meksykanina.