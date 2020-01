Giennadij Gołowkin (40-1-1, 35 KO) rozpoczął pierwszy etap przygotowań do kolejnej walki. Przypomnijmy, że mistrz świata wagi średniej federacji IBF w najbliższym pojedynku spotka się prawdopodobnie 28 marca w Chicago z naszym Kamilem Szeremetą (21-0, 5 KO).

Zanim kazachski król nokautu rozpocznie przygotowania typowo bokserskie, najpierw zajął się przygotowaniem fizycznym. Bo to u niego ostatnio nieco zawiodło i oddał w końcówce wygranej walki inicjatywę Siergiejowi Derewianczence. Wszystko ma poprawić współpraca nawiązana z Victorem Conte, fachowcem od diety i treningów siłowo-kondycyjnych. W przeszłości z jego usług korzystali tacy zawodnicy jak Devin Haney, Mikey Garcia czy Demetrius Andrade.



Gołowkin spędzi w Kalifornii najbliższe dziesięć dni. To ma być podkład pod obóz z pierwszym trenerem, Johnathonem Banksem. Walka z Polakiem nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, ale ostatnia sobota marca wydaje się bardzo prawdopodobnym terminem tego starcia. Przypomnijmy, że Kamil to były mistrz Europy wagi średniej i obowiązkowy pretendent do tytułu z ramienia IBF.