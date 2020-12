Giennadij Gołowkin i Saul Avarez wyśmiali zapowiedzi Oscara De La Hoyi

Oscar De La Hoya (39-6, 30 KO) był legendą. Teraz przymierza się do powrotu. Ale nie to jest najgorsze. Martwi fakt, że były mistrz świata sześciu kategorii kompletnie "odpływa" w swoich deklaracjach.

"Złoty Chłopiec" przekonuje, że bez większych problemów uporałby się z Giennadijem Gołowkinem (40-1-1, 35 KO).

- Mój Boże, to byłaby dla mnie naprawdę łatwa walka. Zawsze pasowali mi tacy rywale jak on, a potrafiłem przyjąć mocne uderzenie. Wierzę, że to byłaby łatwa robota i będę chciał tej walki po powrocie. Zszedłem już do 77 kilogramów i bez problemów osiągnę limit wagi średniej - stwierdził nieaktywny od 2008 roku De La Hoya.



- Gdyby rzeczywiście doszło do takiej potyczki byłbym jego koszmarem. On może opowiadać co zechce, lecz ja odpowiem wam tak: jeśli będę miał okazję legalnie zabić osobę na ringu, mógłbym ją wykorzystać - skomentował sprawę Gołowkin.



Swoje trzy grosze do sprawy wtrącił również Saul Alvarez (53-1-2, 36 KO), niegdyś zawodnik promowany przez De La Hoyę oraz wielki rywal Gołowkina. Dziś "Canelo" i Oscar - delikatnie mówiąc, nie przepadają za sobą.



- Naprawdę nie mam już na to słów. Bardzo łatwo jest gadać, trudnej natomiast wejść potem do ringu i wcielić to w życie. Wtedy to już zupełnie inny świat - powiedział Alvarez.