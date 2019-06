Deontay Wilder czy Tyson Fury? Przed rewanżowym starciem na szczycie wagi ciężkiej wielu ekspertów stawia na Brytyjczyka, ale George Groves przewiduje zwycięstwo Amerykanina.

Wiele wskazuje na to, że Tyson Fury (28-0-1, 20 KO) będzie w dużo lepszej formie niż w pierwszej walce i w rewanżu sprawi Deontayowi Wilderowi (41-0-1, 40 KO) jeszcze większe problemy. Jednym z nielicznych, którzy stawiają właśnie na Wildera, jest Groves, emerytowany dawny champion kategorii super średniej.

- Jeszcze pół roku temu powiedziałbym, że najlepszy jest Anthony Joshua. Przegrał, ale wierzę, że udanie zrewanżuje się Andy'emu Ruizowi. W tej chwili, po tym, co ostatnio pokazał, dla mnie najlepszy jest Wilder. Fury to fantastyczny zawodnik i potrafi wejść w głowę rywala, nie wiem jednak, czy nauczony doświadczeniami Wilder po raz drugi mu na to pozwoli. Jeśli nie, a do tego będzie ważył więcej, tak jak ostatnio przeciwko Breazeale'owi, moim zdaniem wygra. Jeśli trafi taką bombą jak w pierwszej walce, Tyson już się nie podniesie - uważa Groves.

Wilder i zwany "Królem Cyganów" Fury mają na przełomie września i października stoczyć odrębne walki, by w pierwszym kwartale przyszłego roku wyjść do rewanżu.