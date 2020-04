George Foreman miał podobne atuty do Deontaya Wildera (42-1-1, 41 KO), czyli jedno, nokautujące uderzenie. Najstarszy w historii mistrz wszechwag radzi byłemu już mistrzowi WBC wagi ciężkiej, jak wrócić po druzgocącej porażce z Tysonem Furym (30-0-1, 21 KO).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boks. Tyson Fury: Mówili, że nie umiem boksować. Wideo © 2020 Associated Press

Pierwsza walka pomiędzy tymi gladiatorami - w grudniu 2018, zakończyła się remisem. Druga, w lutym, wygraną Fury'ego w siódmej rundzie. Trzecia zaplanowana jest wstępnie na 3 października w Las Vegas.

Reklama

- Miałem miłą pogawędkę z Wilderem. Kiedyś znalazłem się przecież w jego sytuacji po utracie mistrzostwa w Afryce i doskonale wiem co on teraz czuje. Musi pogodzić się z porażką z Furym i nauczyć się z nią żyć, a ja chcę mu pokazać, jak to zrobić i jak sprawić, że powrót będzie jeszcze lepszy. Wilder może wrócić jako lepszy zawodnik i pokonać Fury'ego. On zasługuje na kolejną szansę. Może nie tylko pokonać Fury'ego, ale zrobić to z łatwością - przekonuje "Big George".

Zdjęcie Deontay Wilder został znokautowany przez Tysona Fury'ego / AFP