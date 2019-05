Legendarny George Foreman to wielki mistrz toczący walki z takimi asami jak Muhammad Ali, Ken Norton, Evander Holyfield czy Joe Frazier. Ale były dwukrotny mistrz świata królewskiej kategorii przekonuje, że największą walkę mogą stoczyć obecni mistrzowie, czyli Anthony Joshua (22-0, 21 KO) i Deontay Wilder (41-0-1, 40 KO).

Spekuluje się, że trzema kolejnymi rywalami "Brązowego Bombardiera" będą kolejno: Luis Ortiz, Adam Kownacki i Tyson Fury. Ale oczywiście opinia publiczna coraz mocniej będzie naciskała na obu mistrzów - Joshuę (IBF/WBA/WBO) oraz Wildera (WBC).



Być może pojawią się dodatkowe pieniądze na ich starcie i plany ulegną zmianie. Na pełną unifikację czekają wszyscy, z "Dużym George'em" włącznie.

- W przeszłości umknęło nam wiele ciekawych potyczek, jak na przykład moja z Mike'em Tysonem. Kiedy więc w końcu dojdzie do walki Joshuy z Wilderem, będzie to największa walka w historii wagi ciężkiej. Większa niż wszystko co odbyło się do tej poty - przekonuje Foreman.

- Ciężko powiedzieć, czy Wilder to największy puncher w historii, bo trudno to porównać. Tyson, Frazier czy przede wszystkim Joe Louis też bili mocno. Ale na pewno Wilder potrafi bardzo mocno uderzyć prawą ręką, mocniej niż biłem ja - dodał mistrz olimpijski z Meksyku z 1968 roku.