Gdzie oglądać walkę Tomasz Adamek - Mamed Chalidow? KSW Epic transmisja PPV stream online

Pojedynek Tomasz Adamek - Mamed Chalidow z pewnością elektryzuje wielu fanów sportów walki w naszym kraju. "Góral" powróci do startu po aż 6-letniej przerwie, a pochodzący z Czeczeni wojownik pierwszy raz stoczy zawodową walkę bokserską. Atutami byłego mistrza świata wagi cruiser i półciężkiej z pewnością będą zasady starcia oraz duże 10-uncjowe rękawice. Za Chalidowem przemawiać może z kolei arena walk, czyli okrągła klatka KSW, gdzie nie da zagonić się oponenta do narożnika.

To jednak nie wszystko, co przygotowali organizatorzy na XTB KSW Epic. Tego samego wieczoru poznamy nowego mistrza wagi półciężkiej, którego wyłoni czteroosobowy turniej. Zawodnikami biorącymi udział w przedsięwzięciu są: Rafał Haratyk, Marcin Wójcik, Damian Piwowarczyk oraz Kleber Silva . Nie zapominajmy również o innych walkach w przeróżnych formułach , takich jak zasady PRIDE, walka Muay Thai w małych rękawicach, grappling i " no holes barred rules".

Od grudnia 2021 r. gale KSW są nieprzerwanie co miesiąc transmitowane na antenach platformy Viaplay. Pierwszy raz w historii KSW zorganizuje nie 12, a aż 13 gal w roku i jednym z nich będzie wymieniany "Epic". Co ciekawe, wszystkie numerowane wydarzenia nadal będą dostępne w Viaplay, ale transmisja wydarzenia z walką . Adamek - Chalidow już nie

Transmisja PPV walki Tomasz Adamek - Mamed Chalidow. Gdzie oglądać KSW Epic?

Zatem gdzie oglądać XTB KSW Epic? Już spieszymy z odpowiedzią. W serwisie kswepictv.pl oraz na Canal+ Online, ponieważ to właśnie C+ będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie streama z gali. Cena za PPV może się różnić. Najtańszym rozwiązaniem jest pakiet KSW TV za 40,99 zł, dzięki któremu widz będzie miał dostęp do gali przez 48 godzin. Jeżeli zależałoby mu na dłuższym dostępie, to za cenę 45,99 zł dostęp do wydarzenia potrwa tydzień.