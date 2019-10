Dziennikarz Dan Rafael przyznał, że przy wyborze pięciu zawodników, którzy jego zdaniem najbardziej zasługują na to, by trafić do Międzynarodowej Galerii Sław Boksu (IBHOF), pominął Dariusza Michalczewskiego (48-2, 38 KO), na którego głosował w przeszłości.

Przypomnijmy, że do Galerii Sław mogą trafić pięściarze, którzy przynajmniej od pięciu lat pozostają na sportowej emeryturze. Tak było dotąd, w tym roku wystarczy być nieczynnym od 2016 roku. Nasz "Tygrys" pozostaje nieaktywny od lutego 2005 roku.

W tym roku nominację otrzymało czterdziestu jeden wybitnych pięściarzy, w tym dwunastu nowych.



Poniżej prezentujemy Wam listę nominowanych:

Jorge Arce, Timothy Bradley Jr, Vuyani Bungu, Joel Casamayor, Diego "Chico" Corrales, Carl Froch, Bernard Hopkins, Sergio Martinez, Juan Manuel Marquez, Shane Mosley, Antonio Tarver, Israel Vazquez, Yuri Arbachakov, Paulie Ayala, Nigel Benn, Ivan Calderon, Sot Chitalada, Chris Eubank Sr, Leo Gamez, Ricky Hatton, Genaro Hernandez, Chris John, Mikkel Kessler, Santos Laciar, Rocky Lockridge, Miguel Lora, Rafael Marquez, Henry Maske, Dariusz Michalczewski, Sung-Kil Moon, Michael Moorer, Orzubek Nazarov, Sven Ottke, Vinny Pazienza, Gilberto Roman, Gianfranco Rosi, Samuel Serrano, Meldrick Taylor, Fernando Vargas, Wilfredo Vazquez Sr, Ratanapol Sor Vorapin

A na kogo głosował dziennikarz ESPN? Jego wybór to: Hopkins, Juan Manuel Marquez, Bradley, Martinez oraz Mosley.