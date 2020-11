Telewizja Polsat i grupa promotorska Queensberry Polska podpisały umowę o wieloletniej współpracy. Przedsięwzięcie ma na celu organizację wysokiej jakości wydarzeń sportowych, wsparcie rozwoju obiecujących pięściarzy oraz odbudowę polskiego boksu olimpijskiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Frank Warren o wejściu na polski rynek: Szukamy nowych mistrzów świata! Wideo Polsat Sport

Umowa pomiędzy Telewizją Polsat oraz grupą promotorską Queensberry Polska została zawarta na pięć lat z opcją wydłużenia do lat dziesięciu. W ramach współpracy każdego roku odbędzie się minimum sześć gal bokserskich, w tym dwie absolutnie topowe. Partnerzy stawiają sobie za cel stworzenie platformy do rozwoju zarówno amatorskich, jak i zawodowych karier pięściarskich. Dodatkowo Polsat i Queensberry opracowują strategiczny plan, umożliwiający naszym reprezentantom walkę o medale letnich igrzysk olimpijskich, które w 2024 roku odbędą się w Paryżu. Pierwsza gala boksu spod znaku Queensberry Polska odbędzie się 21 listopada w wyjątkowej oprawie Zamku Gniew.

Reklama

"Ostatnio proporcja naszych transmisji bokserskich i MMA przechyliła się na korzyść tej drugiej dyscypliny, która fantastycznie się rozwija i cieszy ogromnym zainteresowaniem. Nigdy jednak nie zrezygnowaliśmy z boksu, który od zawsze był jednym z naszych fundamentów. To właśnie Grupa Polsat transmitowała najważniejszą - z punktu widzenia polskiego kibica - walkę tego roku czyli Makabu vs Cieślak o pas wagi junior ciężkiej. Także my relacjonowaliśmy absolutny hit, jakim był pojedynek Łomaczenko vs Lopez o potrójne mistrzostwo świata wagi lekkiej. Ostatnio postanowiliśmy wznowić projekt Polsat Boxing Night, który zrewolucjonizował polską scenę pięściarską i wyznaczył nowe standardy produkcji telewizyjnych. A teraz nawiązujemy współpracę z poważnym partnerem, traktującym boks jako coś więcej niż tylko wehikuł finansowy" - mówi Marian Kmita, Dyrektor ds. Sportu w Telewizji Polsat.

Queensberry Polska to zupełnie nowa rodzima grupa promotorska, która powstała we współpracy z Queensberry Promotion słynnego Franka Warrena. Brytyjczyk to prawdziwa legendą światowego boksu, słynąca z niebywałej zdolności do wyszukiwania wybitnych talentów. To właśnie pod jego skrzydłami rozwijały się takie sławy, jak Mike Tyson, Prince Naseem Hamed, Ricky Hatton, Joe Calzaghe, Derek Chisora, David Haye, czy Tyson Fury. Frank Warren zorganizował około 600 gal bokserskich z czego na około 400 odbywały się pojedynki o mistrzostwo świata. Członkiem Zarządu Queensberry Polska jest jego syn - Francis Warren, a organizacji przewodzi biznesmen Mariusz Krawczyński. Głównym trenerem grupy został Fiodor Łapin - jeden z najlepszych szkoleniowców pracujących w naszym kraju i architekt mistrzowskich tytułów Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka oraz Krzysztofa Głowackiego.

"Stworzyliśmy strategiczny i trwały sojusz z udziałem najwybitniejszych specjalistów ze swoich dziedzin. Mamy stabilnego i poważnego partnera telewizyjnego, fenomenalnego trenera pięściarskiego oraz solidne zaplecze finansowe. Promocyjnie wszystko wspiera członek Galerii Sław Światowego Boksu, który w tej branży funkcjonuje od 40 lat, a swoimi sukcesami spokojnie mógłby obdzielić kilku innych promotorów" - powiedział Mariusz Krawczyński, Prezes Queensberry Polska.

Grupa Queensberry Polska po swoim brytyjskim pierwowzorze odziedziczyła misję wyszukiwania i pielęgnowania najlepszych talentów pięściarskich oraz produkcję światowej klasy imprez bokserskich. Jej zawodnikami są m.in. utalentowani Michał Soczyński, Paweł Augustynik oraz Kamil Mroczkowski. Z grupą współpracują też znani polscy pięściarze Damian Jonak i Grzegorz Proksa. Syn tego drugiego, Artur Proksa, na gali w Zamku Gniew będzie walczył o pas amatorskiego mistrza świata federacji WBC.